"A vaca embistiu con forza e turroume no peito", dice el ganadero herido en O Incio

El ganadero de O Incio José Carlos Pereiro ya está en su domicilio, tras sufrir el día 23 de junio una cornada de una vaca y permanecer dos días ingresado en el hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo.

La suerte le acompañó en el incidente. Así lo reconoce el propio protagonista, quien precisa que la res le embistió con fuerza. "Revolveuse como un touro nunha corrida e cravoume un corno nun mal sitio, no lado esquerdo do peito, á altura da mamila. Por fortuna só me danou o tecido muscular. Pero o importante é que non danou o corazón", explicó Pereiro.

Aunque la herida sufrida por el ganadero era aparatosa, la intervención hospitalaria consistió principalmente en la aplicación de puntos de sutura. "Creo que me puxeron catorce ou quince, non o sei con exactitude", asegura el herido, que ya desarrolla sus labores cotidianas con normalidad.

En un establo de la explotación familiar

El suceso se produjo en un establo de la explotación familiar que tienen José Carlos Pereiro y su esposa en el núcleo de A Casanova, en la parroquia de Bardaos, hacia las dos y media de la tarde.

La res acababa de parir y el matrimonio entró en la instalación con la intención de "achegar o xato á nai para que lle dese de mamar, algo que se fai habitualmente despois dos partos. Somos conscientes de que hai que ter coidado, pois as vacas non queren que as molesten neses momentos, pero colleume por sorpresa a violenta reacción do animal".

José Carlos Pereiro apunta que quizá pudo incurrir en un exceso de confianza, por la fuerza de la costumbre al hacer este tipo de trabajos, "aínda que os gandeiros sabemos que toda precaución é pouca nestes casos". Cuando se encuentran en esta situación, las vacas no reaccionan con la familiaridad y docilidad que suelen mantener en la vida diaria con sus propietarios.

Se desplazó el helicóptero

El ganadero lesionado salió del lugar por su establo por su propio pie y la llamada de alerta al teléfono de urgencias 061 causó una gran alarma al tratarse de una cornada en el pecho. Aunque inicialmente se desplazó a la parroquia el helicóptero de emergencia medicalizado, que tiene su base en Ourense, los sanitarios decidieron trasladarle en ambulancia al centro hospitalario tras comprobar que la vida de José Carlos Pereiro no corría peligro.

Pereiro es una persona muy conocida en el municipio, ya que fue concejal socialista en O Incio e incluso formó parte del gobierno municipal.