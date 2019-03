Usuarios de la biblioteca municipal dejan de ir por la falta de calefacción

SARRIA. La falta de calefacción provocó que el número de usuarios descendiera en los últimos días en la biblioteca municipal Camilo Gonsar de Sarria, sita en la casa de la cultura. La ausencia del servicio se arrastra ya desde el miércoles de la pasada semana, el mismo tiempo que lleva sufriendo esta situación la casa consistorial.

Según varias fuentes, el problema se debe a la falta de gasóleo. La alcaldesa lo niega y el PP asegura que el Concello no paga.

La problemática provoca que algunos usuarios de la biblioteca opten por marcharse ante el frío, sobre todo por la mañana, y otros deciden continuar estudiando, aunque abrigados. Este es el caso de una joven que se encuentra preparando unas oposiciones, quien aseguró que para aguantar "tienes que estar con la chaqueta".

Afirmó que desde que las instalaciones se encuentran sin calefacción "hay menos gente y mucha menos por las mañanas", cuando es más importante la bajada de las temperaturas. "Habitualmente hay más gente que está opositando, pero estos días no la veo. Este es el único sitio que tenemos para estudiar en Sarria, irán para bibliotecas de Lugo o Monforte o estarán en casa", opinó la usuaria en la tarde del lunes, cuando había una decena de personas preparando sus exámenes o leyendo la prensa, cifra inferior a lo normal.

Otro joven que estudia en el centro dijo que él no percibe frío, pero que desde que no hay calefacción "noto moito que hai menos xente". "Fai algo de frío, viñen algo máis abrigado pola tarde", afirmó otro usuario, quien confía en que "pronto" se solucione la situación. Otra vecina aseguró que "non se pode aguantar o frío", sobre todo al estar sentados y quietos.

La problemática se produce cuando precisamente algunos usuarios acuden a la biblioteca municipal para preparar oposiciones, como las del Servizo Galego de Saúde (Sergas), indicaron.

SOLUCIÓN. Preguntada sobre la situación que se vive en las instalaciones municipales, la alcaldesa, Pilar López, explicó el lunes que volverán a poner en servicio la calefacción "mércores ou xoves". Aseguró que no se produjo ninguna avería en el sistema, sino que se debe a un "problema de termostato, que algúns teñen máis ou menos sensación de calor".

La situación que sufre la biblioteca y la casa consistorial fue denunciada el pasado jueves por el grupo municipal del PP, que la achacó a la "falta de pago" por parte del Ayuntamiento. Según su versión, se terminó el gasóleo en los dos inmuebles y los proveedores "non subministran por falta de pago" porque "xa non aguantan financiando ao Concello". Afirmó que "non levarán combustible ata que pague" el Ayuntamiento.

No es la primera vez que en unas dependencias municipales se vive esta situación, pues el pasado mes de febrero también estuvo sin calefacción varios días el centro de mayores Breogáns, ubicado en la Rúa Mestre Piquero. En aquel momento tanto el grupo popular como los ususarios también lo atribuyeron a falta de pago.

La problemática afecta a toda la casa de la cultura

La falta de calefacción no solo afecta a la biblioteca Camilo Gonsar, también al resto de instalaciones de la casa de la cultura. En estas se imparten diversos cursos, como corte y confección, bolillos, pintura, música, teatro o bordado. Unas alumnas de este último afirmaron el lunes que "pola tarde aínda entra o sol, pero despois fai frío". Estas reclamaron que desde el Ayuntamiento "dean calefacción porque para iso se paga".



Una avería

Según explicaron, este curso ya estuvieron sin este servicio "quince días", pero en aquella ocasión se produjo una avería. Entonces solo afectó a su aula, pues la anexa tenía calefacción, al igual que otras dependencias de la casa de la cultura.



Las alumnas subsanan la situación con unos radiadores eléctricos que hay en el aula, pero aseguraron que estos no son suficientes. Por su parte, las participantes en otra actividad afirmaron que en su clase disponen también de unas estufas y en su caso son suficientes.