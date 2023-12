As urnas trouxeron en 2023 un cambio e seis continuidades na comarca de Sarria

Moi intenso resultou o ano electoral 2023 na comarca, onde as urnas propiciaron un cambio de goberno en Samos, coa estrea da nacionalista Chus López como alcaldesa en coalición co PSOE, e deixaron continuidade no resto dos concellos, co afianzamento do proxecto independente de Claudio Garrido en Sarria ao subir un edil e maiorías absolutas para o PSOE en Láncara e para o PP no Incio, Paradela, Triacastela e O Páramo.

A principal novidade dos comicios do 28 de maio produciuse en Samos, concello que xa viña acaparando as miradas dende moito antes pola decisión de Julio Gallego, alcalde socialista dende 2007, de non concorrer de novo ás municipais dándose de baixa no partido pero esgotando o mandato. Ao mesmo tempo coñecíase que seu fillo, Miguel Gallego, de 25 anos, pasaría ser o candidato popular.

Gallego pai asegurou sentirse "de dereitas" e anunciou que ía apoiar seu fillo nas eleccións, ás que se presentou pechando a lista do PP. A esa mesma candidatura incorporouse Marisol Orille, quen tamén era concelleira do PSOE.

Os socialistas acabaron expulsando a Julio Gallego e reorganizándose co ata entón tenente de alcalde, José Antonio García Jurjo, como novo cabeza de lista.

O PP de Miguel Gallego resultou o máis votado con 431 apoios e catro concelleiros, pero sen acadar a maioría absoluta. O BNG, que por segunda vez concorría con Chus López, logrou un resultado histórico ao subir de un a tres edís (293 votos), o que posibilitou un pacto de goberno co PSOE, que baixou de cinco a dous representantes.

Chus López, empregada de banca, foi investida nun emotivo acto entre a euforia dos asistentes. Converteuse así na primeira alcaldesa da historia de Samos, dándolle tamén ao BNG o primeiro goberno neste concello.

Garrido, Escontrela, López e Castro no debate electoral organizado por La Unión e El Progreso. VICTORIA RODRÍGUEZ/AEP

A campaña foi igualmente intensa en Sarria como demostrou o debate electoral organizado pola sociedade La Unión e o diario El Progreso, seguido en directo por máis de 400 personas e no que participaron o alcalde en funcións, Claudio Garrido, por Camiña Sarria; a nova candidata do PP, Carmen José López, quen se estreou en política en sustitución de José Antonio García e para unir o partido tras o congreso local; o nacionalista Efrén Castro, que repetiu á fronte do proxecto do BNG; e Benjamín Escontrela, antes de Galicia Sempre, exsocio de Camiña e novo candidato do PSOE en lugar de Pilar López.

O nomeamento deste último era un segredo a voces pero confirmación oficial fíxose de rogarfirmación oficial fíxose de rogar pola división interna que arrastraba o PSOE e que motivou a dimisión do secretario xeral, José Manuel López Torre, quen despois sería o número 2 de Escontrela.

As discrepancias entre este e Garrido protagonizaron a precampaña, moi marcada por dous temas: as devolucións do Ibi, que viña abandeirando Escontrela e das que a Deputación abonou de oficio 1,2 millóns, e a situación da residencia de maiores, sobre todo polo detective que contratou este mesmo concelleiro para investigar baixas laborais, asunto que acabou no xulgado ao acordar o Concello dar traslado do expediente á Fiscalía nun polémico pleno no que o aludido non puido votar.

Camiña (que formou con GaS e PG a coalición electoral Contamos na busca dun deputado provincial) obtivo 2.808 votos e un concelleiro máis (sete en total), mentres que o PP, con 2.064 sufraxios, baixou de seis a cinco edís, seguido do PSOE con 1.278 e tres concelleiros e do BNG, con dous e 1.081 apoios. Quedaron sen representación o expopular José Manuel Bello, por Cs, e Ángel Lamela de Vox.

Garrido tendeulle a man ao BNG na procura dunha maior estabilidade, pero non houbo pacto e tomou posesión por segunda vez á fronte da lista máis votada.

No resto da comarca, o PP sumou unha nova alcaldía tras fichar ao alcalde independente do Páramo, José Luis López, que subiu de catro a seis concelleiros. A súa incorporación a estas siglas motivou o regreso á primera liña do exrexedor do PP Gumersido Rodríguez, que acadou tres edís liderando Galicia Sempre. O PSOE quedou fóra da corporación.

En Láncara, onde os populares se estrearon con Olga Capón, o socialista Darío Piñeiro ampliou a maioría absoluta e tamén aumentaron a vantaxe os populares Olga Iglesias en Triacastela e Héctor Corujo no Incio (un concelleiro máis cada un), mentres que en Paradela o popular José Manuel Mato baixou un edil, pero conservando a maioría absoluta e encadeando o seu duodécimo mandato.