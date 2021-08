Uns graffitis de Diego As embelecen as piscinas municipais do Chanto

Os usuarios das piscinas municipais do parque do Chanto de Sarria poden gozar xa dunha contorna máis agradable grazas a uns murais elaborados nos últimos días por Diego As, quen este mesmo ano se proclamou gañador dun concurso estatal de graffitis.

O artista lucense, a quen tamén se debe o espectacular mural de Julio César na Ronda da Muralla da capitalidade luguesa, chegou a Sarria a petición do Concello, que quixo contar con el para mellorar o deteriorado peche das piscinas públicas do Chanto e aportar un enfoque artístico a esta zona da vila tan frecuentada no verán.

O debuxo elixido entre varias propostas do autor representa o rostro dunha muller mergullada na auga e foi moi ben acollido entre os usuarios das instalacións. Ocupa unha longa parede xunto ás pías dos adultos e súmase a outro graffiti que tamén pintou Diego As na piscina infantil.

Segundo explica, o traballo tivo certa dificultade ao ser un muro de formigón que nunca antes fora tratado e que precisou "moitas pinturas de plástica para que collese ben o spray e poder lucir". O feito de ser unha parede longa e estreita condicionou tamén o debuxo, cunha temática relacionada coa auga e pensado para verse con perspectiva. "Estaba complicado pero o resultado si que me gustou", afirma o creador, quen amosa preferencia polo "realismo".

Durante catro días traballou no muro grande e outros dous no pequeno, tempo no que os usuarios das piscinas puideron ver en directo o grafiteiro e sorprenderse "da rapidez coa que se pinta co bote".

Aos seus 32 anos e con 15 de experiencia, Diego As felicítase polo bo momento que atravesa esta arte urbana. "É algo que se está poñendo en valor. Levabamos moitos anos un pouco, digamos, como mal vistos ou como unha cousa transgresora dentro da sociedade. Murais lévanse facendo toda a vida, pero agora fanse cousas como máis modernas, máis vistosas e chamativas", comenta.

"O que me gusta facer son murais artísticos e non hai máis, non me poño etiquetas", engade o campión de España, un recoñecemento que aporta, sobre todo, "confianza" no seu traballo.

En Sarria conta tamén con obra no bar Parisien, a imprenta Galicia e no Malecón, onde fixo un mural sobre o Camiño de Santiago no ano 2015 xunto a varios membros do colectivo Otro Prisma.

Dende o Concello comparten a satisfacción polos graffitis do Chanto que, en palabras do concelleiro de deportes, Félix Seijas, ofrecen "sensación de paz e tranquilidade". "Os debuxos gústanlle moito aos usuarios e no Concello quedamos moi contentos", sinala o edil, quen avanza que o vindeiro ano Diego As impartirá un curso de graffitis na vila.

Seijas enmarca estes murais dentro dun proxecto de mellora da contorna da piscina, que incluíu tamén limpeza, pintura ou plantación de céspede.