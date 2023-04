Uns 30 nenos e nenas participaron nos primeiros Cantos de Taberna Pequenos

Uns trinta nenos e nenas participaron a pasada fin de semana na primeira edición dos Cantos de Taberna Pequenos, organizados pola asociación cultural Peleriños e o Concello de Sarria.

A iniciativa, que se estreou con moi boa acollida, congregou os menores das aulas de música tradicional de Peleriños e do Concello do Incio. Comezaron na Praza da Constitución e remataron no paseo do Malecón, percorrendo en total seis negocios hostaleiros e facendo un pasarrúas.

Os cantos de taberna dos máis pequenos dan continuidade á Estremonía Cantada, que se recuperou días atrás (despois de catro anos) en 16 bares da vila, nos que tocaron outros tantos grupos formados por uns 160 músicos.