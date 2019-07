La Unión repasa la historia de Sarria en 500 fotografías

La sociedad cultural y recreativa La Unión de Sarria, en el marco de los actos de su centenario, abre este martes una exposición fotográfica formada por unas 500 imágenes que cuentan la historia del municipio durante el último siglo a través de acontecimientos públicos y eventos familiares.

Manuel Bellas, coordinador del archivo fotográfico de La Unión, es el encargado de organizar esta exposición, que permanecerá abierta durante los meses de julio y agosto para poder ser visitada de 16.00 a 20.00 horas. Un total de 19 paneles conforman esta muestra, cuyas imágenes "contan a historia de Sarria, os seus costumes, festas e celebracións", explica Bellas.

Natural de As Pontes, el interés de este vecino por recopilar fotografías antiguas comenzó hace más de dos décadas durante una visita a su tierra natal. Allí pudo ver una exposición en la que descubrió una imagen de su madre de la que no tenía constancia y cuyo hallazgo le causó "unha alegría".

La mayoría de fotos que integran la exposición fueron donadas por las familias a las que pertenecen

Pensó entonces en la posibilidad de organizar algo similar en Sarria y qué mejor lugar que La Unión, de la que formaba parte. Se lo propuso al presidente en aquel momento, Jaime Regueiro, y al resto de la directiva, que le dieron el visto bueno. Fue así como comenzó en los años 90 un ingente trabajo gracias al cual la histórica entidad posee hoy un archivo fotográfico con más de 4.000 fondos. "Tiven que traballar moito para conseguir iso. E teño que darlle as grazas á xente de Sarria porque sempre me facilitou que acadase ese número de fotos, moitas das cales, por non dicir todas, son recordos familiares", afirma.

Según comenta, el primer año fue el más complicado por algunas reticencias sobre el uso que se daría a las imágenes. "Eu facía copias e devolvía as fotos e así todos seguían tendo os seus recordos", cuenta Bellas, quien señala que cualquier duda se disipó a raíz de la primera muestra en La Unión. "Ao ver aquela primera exposición a xente animouse", añade el organizador, para quien lo más complicado resultó identificar a todos los protagonistas de las fotos.

Desde entonces, son ya una docena las muestras promovidas por este vecino para deleite de un público que revive así sus años mozos, se emociona ante estas instantáneas y se acerca un poco más a la historia colectiva de Sarria.