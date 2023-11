A undécima ruta 4x4 da comarca de Sarria celebrarase entre os días 17 e 19 deste mes

O concello de Sarria prepárase para celebrar a undécima edición da ruta 4x4 da comarca os vindeiros días 17, 18 e 19 cun programa moi completo, que comezará cuns petiscos de benvida ás 21.00 horas na terraza do Meigallo, seguidos dunha saída nocturna polo arredores da vila.

O día 18 terá lugar a entrega de documentación e o almorzo no Meigallo ás oito da mañá, tras o cal sairá a ruta, con xantar no pavillón de Triacastela. De remate, haberá unha cea de gala no restaurante Cinza e Lume.

Por último, o día 19 celebraranse probas de habilidade no polígono do Morelle, comida no Meigallo e entrega de trofeos.

Os actos foron presentados polo alcalde de Sarria, o concelleiro de Deportes e membros do club Os Carro x Catro.