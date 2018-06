Un viaje por el mundo de la máscara

LA VIDA de la sarriana Mercedes Vázquez Saavedra es el mundo de la máscara, "un mundo máxico e paralelo", dice. Su pasión le lleva a recorrer desde hace años parte de España y Portugal buscando fotografiar caretas para difundirlas y que no se pierdan en el olvido estas tradiciones.

Para darlas a conocer, esta escritora y fotógrafa correcaminos lleva a cabo exposiciones con las imágenes en Galicia y Portugal. Comenzó a reunir fotografías de caretas en la década de los 90, aunque su pasión por ellas comenzó unos años antes.

La sarriana, a la que ya conocen como "Mercedes das máscaras", recuerda que en la infancia era "unha louca" por los disfraces. Su afición a las máscaras también se da porque en la fachada de su vivienda se encuentran cinco caretas que ya fueron instaladas por sus bisabuelos y también llamaban su atención.

Mercedes Vázquez elaboró guías de la Ribeira Sacra, A Pobra do Brollón y O Courel, las cuales la llevaron a acercarse más al mundo de las máscaras. "Se preguntabas polas festas mandábante ao Entroido", indica. Así comenzó a fotografiarlas, primero las de la provincia de Lugo, como el oso de Salcedo (A Pobra do Brollón), el Entroido Ribeirao de Santiago de Arriba (Chantada), los compadres y comadres de Monforte o las pampórnigas y el meco de A Ermida (Quiroga). Tras Lugo fue el turno de Ourense, donde se conservan "moitísimas, non só é Laza e Xinzo". También recorrió Pontevedra, A Coruña, Zamora, León, Extremadura, Asturias, Cantabria y Portugal.

Mercedes Vázquez: En Portugal coidan as máscaras coma un tesouro, en Galicia estase facendo pouco a pouco. Hai que intentar que non se perda todo isto

En el país luso se encuentran "moitísimas", que desfilan en Samaín, Santa Lucía o el 25 de diciembre. En Carnaval también se ven, pero "menos". Las máscaras pueden salir "nos solsticios de invernos e nos cambios dos ciclos agrarios". "En xeral foron festas pagás, que nalgúns casos as cristianizaron, como en Trás-os-montes. Saen polo Nadal e celebran o Sâo Estêvâo", explica Mercedes Vázquez Saavedra, quien espera que las máscaras sean Patrimonio de la Humanidad.

La sarriana vive entre Galicia y Portugal y destaca que el país vecino "coida as máscaras coma un tesouro, en Galicia estase facendo pouco a pouco".

Algunas de estas tradiciones se conservan "desde sempre", otras se "paralizaron" en la Guerra Civil y algunas se recuperaron. En este tiempo reunió decenas y decenas de imágenes de máscaras, para lo que se necesitan "moitos anos e moitos Entroidos". Esta fotógrafa, quien forma parte de la Academia Ibérica da Máscara de Bragança, da a conocer su pasión por las caretas con la exposición Viaxe polo mundo da máscara, en la que exhibe 120 imágenes de la comunidad gallega y el país luso.

EXPOSICIÓN. La muestra echó a andar el pasado mes de febrero en el centro cultural de Vista Alegre de A Bandeira (Silleda) a través del fotógrafo José Goris, la asociación cultural Vista Alegre y este Ayuntamiento pontevedrés. Posteriormente sus fotos se pudieron ver en el Círculo de O Saviñao y el ecomuseo de Salto de Montalegre. En la actualidad se encuentra en Celanova y durante este año también llevará la exposición a A Veiga o a Castro Caldelas.

Para 2019 ya tiene varias fechas y está previsto que la muestre en Verín, Valongo (Portugal) o un municipio de Asturias. En este último caso también incluirá imágenes tradicionales de esta comunidad autónoma.

La exposición, dice, es "unha forma de chegar á xente". Con iniciativas como esta busca que las máscaras "teñan o seu lugar, difundilas e intentar que non se perdan". "Canto máis coñeces máis emoción che produce. É unha cuestión de emoción e paixón", indica la sarriana, quien define a los aficionados a este mundo como "unha familia".

Una gran variedad de tradiciones

Durante estos años Mercedes Vázquez tuvo la oportunidad de conocer diversas celebraciones. Algunas se acaban de recuperar, como los Follateiros de Lobios. Estas fueron rescatadas gracias a la tradición oral. También se recuperó hace dos años el carnaval de Paderne, indica. Existen celebraciones que tienen lugar cada cinco años. Se trata del Exército dos Panos de Mazaricos.

Santo Entroido

La sarriana destaca la tradición de Covelo, en el concello ourensano de Melón, donde llevan el Santo Entroido y la Santa Entroida "nun carro monte abaixo e diante vai o Rei". Otra celebración curiosa es la de Texugueiras, pueblo del municipio de Cartelle en el que tallan un meco, o los Fachucos de Oímbra. En este caso hacen un círculo que rodean con los "fachos" y en el medio de la hoguera queman al Carnaval.