Un museo reconvertido

Mensajes de ánimo, algún poema y agradecimientos a los sanitarios y otros trabajadores de servicios esenciales cubren estos días el escaparate del museo de la panadería Pallares de Sarria con una exposición organizada ante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa cuenta con una buena acogida y el establecimiento ya recibió más de 40 dibujos y otros trabajos con los que "dar ánimos, entreter e facer algo conxunto entre toda a comunidade, unir a xente nestes días que estamos algo illados", explica Antía Fernández, quien regenta el negocio junto a sus padres, Javier Fernández y Pilar García. Estos, una vez que pase la crisis sanitaria, organizarán una fiesta.

Pocos días después de declararse el estado de alarma, la panadería propuso a través de las redes sociales realizar una muestra de dibujos y mensajes de motivación o agradecimiento en el museo y la respuesta no se hizo esperar. A través de internet enviaron sus trabajos, la panadería los imprimió y los expone. "Moitos que pasan din que os anima moito ver iso. E por diante do museo pasa moita xente, xente que traballa no hospital, transportistas...", cuenta.

La mayoría de las obras fueron realizadas por niños, aunque la muestra también se encuentra abierta a adultos. Una gran parte de los dibujos están protagonizados por un arcoíris (símbolo de esperanza ante la pandemia) y el lema Todo vai ir ben.

El negocio organizará una fiesta dentro de unos meses, cuando se retome la normalidad tras la pandemia de coronavirus

Algún participante se animó a pintar al coronavirus con un maleta diciendo Marcho que teño que marchar. Dibujos con mensajes agradecimiento al personal sanitario y de servicios esenciales también se exhiben en el museo, el cual organiza a lo largo del año varias exposiciones.

Las personas que lo deseen pueden seguir enviando sus trabajos. El local recibe cada día dos nuevas obras, explica Antía Fernández, que agradece la buena respuesta de los ciudadanos a la iniciativa.

CELEBRACIÓN. A cambio de estos dibujos, la panadería Pallares organizará una fiesta abierta a todos. Tendrá lugar dentro de unos meses, cuando se retome por completo la normalidad.

El establecimiento ya piensa en preparar tartas gigantes para degustar durante esta celebración, la cual será "cando se estabilice todo", aclara la joven. Para este evento ya mostraron su deseo de colaborar otras empresas, como Cárnicas Teijeiro de Sarria y Distribuciones Rebollal de Lugo.

Por otro lado, la panadería sarriana, ante el estado de alarma, implantó medidas como llevar el pan a casa a aquellas personas que lo precisen, especialmente vecinos de edad avanzada, para que así no tengan que salir de sus domicilios. Tratan de entregar los productos sin contacto para evitar posibles contagios.