"No último ano non houbo ingresos polo Camiño e iso aféctalle a moita xente"

A asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria ten en marcha dende este xoves e ata o vindeiro día 14 a campaña promocional de San Valentín baixo o lema Namórate da hostalaría. Con esta iniciativa, a Aces pretende apoiar "un sector case paralizado na súa totalidade nestes momentos" mediante o sorteo (o día 17) de catro ceas ás que poderán optar todas aquelas persoas que realicen compras durante estes días no pequeno comercio asociado da vila.

Como está a levar o comercio sarriao as novas restricións motivadas pola pandemia do covid?

Non queda outra que adaptarse. Está complicado, porque ademais está baixando o consumo, xa se nota dende hai tempo. O problema de fondo é a situación que hai; mentres non se resolva o tema sanitario hai que aguantar e tratar de sobrevivir como sexa. Agora sacarán outra liña de axudas da Xunta para o comercio. A xente o que fai é tirar de patrimonio ou créditos Ico. Os gastos seguen, a maioría de establecementos segue pagando o aluguer normal.

Notan no consumo os efectos do peche perimetral dos concellos?

Si, porque a comarca compra en Sarria. Moita xente é de Triacastela, de Samos... A xente que máis marcha a Lugo case é a de Sarria. Son meses tamén de pouca venda. O que tiña que mover agora eran as rebaixas e están tendo un efecto moi baixo. A nós cómpranos moito a comarca. Este ano tamén se nota outra cousa engadida que é o Camiño de Santiago. Non houbo ingresos e iso aféctalle a moita xente, non só no municipio, senón na comarca. É unha cadea todo, un efecto dominó. Os peregrinos que houbo foron case simbólicos e iso repercute moito. A hospedaxe estivo practicamente todo o ano pechada.

Rexistraron altas ou baixas na asociación durante o último ano?

Cando foi a crise da construción tiñamos uns 140 socios e despois daquela crise baixamos a 70-80. Recuperamos case os cen e agora veremos como queda. De momento, peches tivemos poucos; as axencias de viaxe, menos unha. De negocio doutro tipo de momento non houbo moito peche, pero está todo un pouco no aire, porque hai ertes e aguantando.

Xa tiñamos que estar traballando no proxecto doutro polígono industrial para non quedar sen solo outra vez

O comercio online cobra cada vez máis forza coa pandemia?

No comercio está habendo un cambio de consumo cara o dixital moito máis rápido do que se esperaba. Non sei se é bo ou malo, porque quen está crecendo moito a conta disto son os grandes en internet. Pode pasar que despois desta crise a venda online creza moito, pero en determinados negocios, os grandes, porque teñen capacidade de reacción. Dende a asociación de Sarria tivemos idea de facer unha plataforma pero non hai capacidade, ten uns custos moi elevados. A plataforma a nivel galego que pretende a Federación de Comercio estaría moi ben porque podes traballar con programas de intelixencia artificial, ter acordos favorables con empresas de transporte...

Durante o pasado año puxeran en marcha unha iniciativa de venda de bonos para canxear despois por compras. Que tal funcionara aquela idea de axuda ao comercio?

Funcionara ben, fixérase xa avanzado o confinamento. Naquel momento estaba todo pechado e era máis necesario. Agora é certo que hai certo consumo. O problema é que a xente está consumindo menos, hai moita que está cobrando menos, outra que está cobrando o mesmo pero ten medo polo que poda pasar. E logo hai sectores moi afectados, non só a hostalaría, senón todo o relacionado con eventos, as xoiarías ou o ocio.

Esta nova campaña que teñen en marcha por San Valentín queren enfocala de apoio á hostalaría?

Si, sorteamos catro ceas para dúas persoas en establecementos de hostalaría asociados (cafetería El Parisien, hotel Alfonso IX e restaurantes O’Descanso e Roma), que teñen validez para canxear durante todo o ano, porque nesta situación non sabemos. É un pouco de apoio, algo hai que facer, non podemos estar parados, temos que movernos.

Dende a asociación tamén tomaron a iniciativa hai un tempo de reclamar a segunda fase do polígono industrial do Morelle. Agora que se aprobou de forma definitiva o proxecto de urbanización, que expectativas teñen?

Naquel momento eu dixen claramente que se ía vender todo antes de rematar o polígono. Agora mesmo non o sei, pero creo que se vai vender, se non é todo, case todo igual. Xa tiñamos que estar traballando no proxecto doutro polígono, porque ese son 220.000 metros cadrados pero, quitando rúas e espazos verdes, quedan uns 140.000 edificables. Se vén unha empresa grande case non chega a terreo. Vai tardar dous ou tres anos en poñerse en marcha, cando acabe venderase todo e estaremos sen solo industrial outra vez, porque non hai programación de facer un novo e, o que é peor, é que agora habería que contemplalo en normas de planeamento.