A última viaxe do Marqués: ao cemiterio no seu carro de vacas

O gandeiro de Láncara José Sobrado López quixo facer o seu derradeiro camiño da mesma maneira que viviu, sempre acompañado do seu carro e das vacas coas que acudía ás feiras de toda a contorna.

Familiares e amigos despediron este mércores a un home ''bo e querido'' como el desexaba que fora, cunha comitiva fúnebre que partiu da súa casa e chegou ata a igrexa levando o féretro nese mesmo carro co que tantas veces percorreu os mercados da comarca e outros concellos da provincia.

Máis coñecido como O Marqués, polo nome da súa vivenda de Armea de Abaixo, José Sobrado era unha persoa moi popular no mundo rural, no que creceu e desenvolveu a súa vida como gandeiro, agricultor e tratante.

Segundo contaba nunha reportaxe neste diario, estreouse nesta última profesión cando tiña só 14 anos e fixo moitas amizades pola zona. ''Coñezo todas as aldeas'', dicía este veciño.

Malia estar xa xubilado, seguía mantendo a afección de acudir cos seus animais ás feiras, onde nunca pasaba desapercibido pola maneira de xunguir o gando e por ir con carros e outros apeiros de labranza.

De feito, a súa presenza era habitual en citas como a Feira da Tenreira Galega da Pobra de San Xiao, as Feiras e Festas de Primavera do Páramo e as Feiras de Ano de Paradela ou de Sarria.

Nestas últimas soía participar en desfiles cun carro engalanado e tirado por vacas portando a imaxe de San Cidre. ''Ás feiras levo dúas ou tres parellas xunguidas. Chámanme os concelleiros para que vaia porque me coñecen e o meu gando é manso, xa que para levar os santos teñen que ser animais dóciles'', narraba hai uns anos.

As vacas rubia galega que criaba O Marqués tamén tomaron parte en numerosas exposicións e concursos de gando, nos que raro era que non obtiveran algún premio.

Na súa faceta máis persoal, José Sobrado casou con Julia López Neira e tiveron sete fillos, que lles deron oito netos, ademais de bisnetos. O pasado martes, tras unha intensa vida, faleceu este veciño, non sen antes deixar dito á súa familia como lle gustaría que fose a súa despedida.

Pediu que os seus restos mortais se velaran na súa casa de Armea de Abaixo e que, dende alí, o féretro fose levado ata a igrexa parroquial de Santa María da Lama no seu carro, tirado polas súas vacas.

A súa vontade cumpriuse o mércores pola tarde, día no que se oficiaron os actos de funeral e enterro coa asistencia de numerosas persoas que quixeron acompañalo.

Así, preparouse o carro cos seus fungueiros e cunha manta e un plástico para evitar a poeira, e xunguíronse dúas reses do mesmo xeito que O Marqués acostumaba a facelo, co xugo da piarza.

A comitiva percorreu unha distancia de algo menos dun quilómetro entre a vivenda e a igrexa, seguida polos familiares e amigos do gandeiro. Dentro da tristeza pola despedida, os seus achegados amosáronse satisfeitos de poder ''cumprir o seu desexo''.

A peculiaridade do funeral sorprendeu a moitos dos asistentes, que descoñecían que este último adeus se ía celebrar de tal xeito. Sen embargo, todos deron por bo o cortexo co carro e as vacas porque, tal e como dicían, ''se foi gusto del fixeron moi ben''.