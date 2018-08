UGT denunciará ante Inspección el atraso en las nóminas de la residencia

El sindicato UGT de Lugo denunciará ante Inspección de Trabajo que "una vez más, los empleados de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria no han cobrado aún su salario, mientras que el resto del Ayuntamiento sí lo ha hecho".

El portavoz del sindicato, Eliseo Rivas, califica el comportamiento del gobierno sarriano de "actitud sinvergüenza", añadiendo que esto es algo que "se viene produciendo sistemáticamente".

El responsable de UGT en la provincia recuerda que el personal del geriátrico "tiene compromisos bancarios a los que hacer frente" y considera "una vergüenza que estén pagando los trabajadores la incompetencia del gobierno".

La agrupación apunta a la alcaldesa de Sarria, Pilar López Yáñez, como "única y total responsable de la situación". Eliseo Rivas quiere recordar también la sanción "próxima a los 20,000 euros" que la Inspección de Trabajo impuso a la residencia de mayores, advirtiendo de que UGT volverá a denunciar esta situación ante el organismo, y añadiendo que "no olvidemos que es dinero que pagan todos los sarrianos". Asegura también que "si a la alcaldesa le pusiesen esta sanción a título personal, esto no volvería a ocurrir".

La regidora sale al paso de estas acusaciones declarando que "a responsabilidade non é da alcaldesa, porque non firma as nóminas nin levanta os informes de reparo de intervención", por lo que pide "que se depuren responsabilidades" y añade que este tema compete al teniente de alcalde, Efrén Castro, "como vicepresidente da residencia". Pilar López dice no poder hacer nada al respecto, ya que "aínda que eu queira pagar as nóminas non podería, porque non teño potestade".

Según aduce, esta situación responde a la ausencia del secretario del Concello, al que "non estando aquí a alcaldesa, se lle concederon 32 días de vacacións por parte do tenente de alcalde". Para poder autorizar el pago de las nóminas, apunta Pilar López, se requiere "a ratificación por parte do secretario".

La regidora termina lamentando que "parece que me queren botar a min as culpas de todo o que pasa neste Concello".

Por su parte, el teniente de alcalde y vicepresidente de la residencia Nosa Señora do Carme, Efrén Castro, asegura que los trabajadores del geriátrico cobrarán sus salarios entre el miércoles y jueves, y matiza que, si bien UGT de Lugo dice que esta misma situación se ha repetido sistemáticamente, "o deste mes non ten que ver co doutros meses".

Según el concejal, "o mes pasado convocamos un pleno para solucionar estes problemas orzamentarios, pero agora as modificacións aprobadas teñen por lei un prazo de exposición pública antes de que sexan efectivas" y afirma que "estará para a seguinte nómina; para agora non deu tempo".

En esta ocasión, indica Efrén Castro, no les quedó más remedio que "buscar outra solución, recurrindo á incorporación de crédito da subvención do Concello para facer fronte a estes pagos".