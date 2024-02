O TSXG tomba a compra da Feculera e o Concello recorrerá a sentenza

O TSXG tombou a compra da Feculera ao Concello de Sarria logo de estimar o recurso de apelación do Partido Popular pola adquisición da mesma ao soster que non cumpre as normas urbanísticas. O goberno local iniciara en setembro do ano pasado o proxecto para converter este espazo no centro sociocultural Familia José Vento, tras adquirir o inmoble en 2020 por 300.000 euros a Caixa Rural Galega.

Unha sentenza previa do xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, con data de setembro de 2023, avalara a compra, pero o TSXG falla agora en sentido contrario e considera que a nave non cumpre as normas subsidiarias, un requisito imprescindible incluído no prego, por atoparse fóra de ordenación.

O tribunal sostén, ademais, que o edificio tampouco cumpre as normas subsidiarias ao estar enriba dun vial e polo tanto non atoparse en solo urbano residencial nin dotacional.

Na sentenza, acéptase tamén o argumento do PP de que o terreo da Feculera, ubicado na zona da estación do tren, incumpre a condición de solar, e de que o Concello tampouco contaba coa autorización de Patrimonio para a adquisición deste inmoble, necesaria ao tratarse dun ben catalogado como industrial.

O TSXG sostén que unha compra pública "precisa que no exista duda razonable sobre la propiedad que se adquiere", o que neste caso non sucede.

A portavoz do PP de Sarria, Carmen José López, afirma que o alcalde "volveu enganarnos a todos" e acusa ao mandatario de "levar á ruína ao concello de Sarria ao realizar este tipo de xestións sabendo que non cumpría coa normativa para facer alí un centro sociocultural, xa que está fóra de ordenación e de acceso", e sostén que eles xa advertiron anteriormente que a edificación non se atopaba en solo urbano residencial nin dotacional.

RECORRER A SENTENZA. O Concello de Sarria pola súa parte estudará o caso para presentar un recurso de casación contra a sentenza do TSXG en relación á adquisición da Feculera, xa que dende o grupo de Camiña Sarria consideran que "o PP de Sarria está a realizar unha estratexia destrutiva sen considerar as necesidades e intereses dos veciños".

O goberno local afirma que, cando se comezou o proceso para a adquisición do espazo, "entorpeceron con novas falsas que falaban de empresas que querían comezar a realizar unha actividade industrial nas instalacións e que non podían facelo por impedimento do Concello", e tamén din que, unha vez adquirida, "xa non lles resultaba válido para ningunha construción e procuraron novas escusas. Entorpeceron presentando un recurso de carácter técnico que impediu durante catro anos poder comezar a realizar o proxecto da construción dun auditorio e un espazo sociocultural para todo".

O grupo político pregúntanse "como é posible que non se centren nos intereses de Sarria e pensen unicamente en poñer pedras que non permitan avanzar un proxecto de máxima necesidade", polo que afirman que estudarán firmemente o caso.