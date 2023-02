El TSXG ratifica la libre absolución de un vecino de Sarria al que acusaban de estafa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la absolución de un sarriano acusado de fingir un accidente laboral para cobrar indemnización del seguro. La resolución, que no ve probado el delito de estafa que se le imputaba, es ya firme toda vez que el TSXG ha desestimado el recurso presentado por la aseguradora.

El trabajador ya había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Lugo en un sentencia del 19 de julio del pasado año, que no observaba motivos para dudar de la realidad del accidente laboral relatado.

El hombre, que trabajaba en un taller de reparaciones de Sarria, sostenía que en 2014 había sufrido un percance en el trabajo por el cual causó baja, desembocando aquel proceso en una incapacidad permanente total reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 29 de mayo de 2015.

El 16 de julio del mismo año, interpuso una demanda contra el taller y la compañía Caser seguros, reclamando 22.000 euros de indemnización en aplicación del convenio colectivo de industrias siderúrgicas de Lugo, cantidad que le fue concedida.

La compañía de seguros recurrió ante el TSXG la sentencia que absolvía a este sarriano de estafa, pero su demanda no prosperó. Según el tribunal, las pruebas practicada no permiten alcanzar la convicción de que el accidente hubiese sido fingido.

La mayor parte de los compañeros declararon que el día del suceso iban y venían, de modo que no estaban todo el tiempo junto al acusado. Uno de ellos testificó que no le oyó quejarse ni relatar el percance pero "ello no permite descartar una caída accidental que no produjese síntomas en caliente y sí los provocase más adelante".

Para el juzgador resulta significativo que durante el largo proceso de baja e incapacitación "no se hubiese establecido la existencia de un fraude por parte del trabajador, antes al contrario se reconoce la invalidez por el INSS y posteriormente se obtiene una indemnización conforme a una póliza que cubría tal riesgo, resultando de muy difícil prueba la acreditación de una estafa en esta postrera fase del conflicto", señala la sentencia.

Por ello, desestima el recurso presentado y confirma la absolución de este sarriano, defendido por el letrado García Bernardo.