El TSXG ampara a Láncara después de que la Xunta le denegase un 'obradoiro'

La denegación el pasado año de un obradoiro de empleo a Láncara generó gran polémica entre Xunta y Concello. El organismo autonómico tendrá ahora que resolver la solicitud de taller presentada por el Ayuntamiento, como le obliga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La controversia se remonta al pasado verano, cuando la Xunta denegó el obradoiro a Láncara por presentar documentación fuera de plazo, lo que rechazó de forma reiterada el alcalde, Darío Piñeiro. La polémica fue tal que el regidor hasta convocó un pleno extraordinario para tratar la denegación del taller y anunció que recurriría en los tribunales la decisión de la administración autonómica.

La respuesta de la justicia acaba de llegar y el TSXG anula la resolución de la Xunta que archiva la solicitud del obradoiro presentada por el Concello en 2017. La entidad autonómica basó su decisión en que requirió al Ayuntamiento para que aportase una nueva documentación y el organismo municipal envió parte dentro de los diez días que le otorgó, mientras que otra complementaria llegó fuera del plazo.

El TSXG considera que es válida la presentación de documentación complementaria por parte del Ayuntamiento porque se hizo antes de que la Xunta decretase que el Concello tenía desistido de su solicitud. Para ello se apoya en anteriores sentencias, en las que se señala que la interpretación de las normas jurídicas y, en concreto, de la Ley de procedimiento administrativo ha de estar presidida por el principio de buena fe. "No es finalidad de la administración cercenar procedimientos sino al contrario, canalizarlos para la finalidad objetiva de servir al interés general", indica.

Ahora la Xunta deberá resolver la petición del obradoiro de empleo, si lo concede o no, además de pagar las costas. Sin embargo, la línea de ayudas que fue pedida por el Concello entonces ya concluyó y los talleres se llevaron a cabo.

La sentencia no solo afecta al Ayuntamiento de Láncara, sino también a los de Triacastela, As Nogais y Baralla, dado que la solicitud era común a los cuatro municipios. Estos ya habían compartido con anterioridad otros obradoiros, aunque el pasado año estaba como promotor Láncara.

Este último Concello ya anunció que dará cuenta en el próximo pleno de la sentencia del TSXG y denunció que el pasado año durante la tramitación del obradoiro apreciaron una "colaboración cero" por parte de la administración autonómica.

"Teñen que pedir desculpas"

El regidor de Láncara instó al portavoz del PP en este municipio, Santiago Cubillas, y al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, a "pedir desculpas ao alcalde e aos funcionarios". Reclamó que hagan lo mismo "as persoas que criticaron por isto nas redes sociais ao Concello". "Un xuíz demostra que todo o que Cubillas e Balseiro dicían era mentira. Criticaban a xestión do Concello na solicitude do obradoiro e vese que estaba ben feita", señaló. Invitó a Balseiro a visitar Láncara, "pero coa verdade por diante".