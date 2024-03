Os trinta anos "dunha institución"

"Este local é unha institución". Ese foi o sentir colectivo que levou onte ata o paseo do Malecón a numerosos sarriaos, entre eles a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, para festexar o trixésimo aniversario do pub Xarope, un establecemento que se caracterizou ao longo da súa dilatada traxectoria por ser escaparate para eventos artísticos. Por iso, a cultura, nas súas variadas expresións, foi a protagonista da celebración, elixida tamén polo Concello de Sarria para a estrea do seu proxecto de biblioteca aberta.

O pub Xarope, rexentado dende os seus inicios polo fotógrafo Toño de López, "marcou a toda unha xeración que hoxe estamos entre os 40 e os 50 anos", explicaba unha das asistentes. "Aquí temos vivido moitas anécdotas, pero non se poden contar", bromeaba outro.

E é que este local ten a virtude de que "acudes sin citarte con nadie y siempre aparece alguien". Ese poder de convocatoria deixouse ver na celebración de onte, á que non faltaron os clientes de sempre nin tampouco os máis novos.

Ana Pontón na celebración. VILA

Entre o público contábase a líder do principal partido da oposición no Parlamento galego, a sarriá Ana Pontón, amiga persoal do propietario do establecemento, quen lembraba xunto con outros asistentes aquela data da inauguración, o 19 de marzo do ano 1994, o mesmo día que emprendía viaxe de fin de curso a Mallorca xunto ao resto dos compañeiros de BUP.

A celebración do aniversario converteu o paseo do Malecón nunha gran festa, na que houbo empanada de Pallares e queixos de Quesarías Sarrianas por conta do Xarope, así como a actuación á hora da sesión vermú do grupo sarriao Louband.

Actuación de Louband. VILA

A asociación Rúa da Música aproveitou o acto para dar a coñecer a edición dun disco polo seu décimo aniversario e o Concello de Sarria fixo promoción da biblioteca municipal Camilo Gonsar, da que forman parte como socios 2.380 adultos e 1.987 nenos e nenas de entre 0 e 14 anos.

Para iso, levou ata o Malecón unha selección de libros da biblioteca (entre eles a novela Puf Xarope de Manuel Darriba) e incentivou as novas altas agasallando cunha obra a cada novo socio inscrito nese momento.

"Queremos darlle visibilidade á biblioteca, fomentar a lectura e sacar a cultura á rúa, de xeito que non estea só nos edificios", explicou o concelleiro César No, quen viu no aniversario do Xarope unha ocasión "inmellorable". O edil de Cultura avanzou que o Concello continuará con estas bibliotecas abertas, que tamén acercará durante o verán ao público infantil que acuda ás piscinas públicas.

A festa do Xarope, que xa comezara o venres con Javi Metals, estaba previsto que seguise pola noite con Flying Boogaloos, Bacha"s e Jor Ginho. "Por algo tiene 30 años", resumía unha asistente.