Triacastela recupera tras seis años su ruta de enduro, que tiene ya 270 inscritos

Triacastela recupera el próximo día 25 su ruta de enduro para motos después de un parón de seis años. Su regreso está teniendo una buena acogida, pues son ya unos 270 los inscritos y la organización espera que se puedan alcanzar los 300.

Esta actividad, bautizada como primera Ruta Enduro Triacastela, fue organizada hasta el año 2017 por el colectivo Terremoto Club del municipio y ahora toma el testigo Team Zennon 4x4 Becerreá, con la participación de miembros del motoclub de Triacastela.

La ruta no es de carácter competitivo, sino que es lúdico-turística. Los participantes saldrán sobre las 9.00 horas de la localidad para recorrer este concello, así como los vecinos municipios de Samos, Pedrafita do Cebreiro y Folgoso do Courel. Harán una parada para comer durante el recorrido y la cena será a las 21.00 horas en el pabellón polideportivo de Triacastela.

La iniciativa tiene la inscripción abierta hasta el día 20 y se puede hacer a través de un formulario disponible en la página de Facebook de Team Zennon. Hasta ahora se apuntaron aficionados de municipios de la zona, pero también de otras comunidades, como Asturias o Madrid, explicó Manuel Caloto, presidente del club.

La organización ya tiene preparados los senderos por los que discurrirá la actividad, labores en las que colaboraron en alguna jornada hasta 20 personas. Estas se encargaron de limpiar en los montes viejos caminos que se encuentran en desuso y no se empleaban desde la última ruta.

El objetivo de los promotores es que la actividad se convierta de nuevo en una cita fija anual y que en próximas ediciones se pueda ampliar a otros vehículos, como quads. Este año decidieron que sea solo con motos, siguiendo la estela de las excursiones que programaba el Terremoto Club. Este colectivo llegó a organizar siete ediciones de la iniciativa, pero decidieron que vuelva ahora con nuevo nombre, como primera Ruta Enduro Triacastela.

La organización agradece la colaboración de los cuatro ayuntamientos por los que discurrirá la actividad.