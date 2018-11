Triacastela estrena una biblioteca dedicada al Nobel Camilo José Cela

El Concello de Triacastela honrará la memoria del premio Nobel de Literatura de 1989, Camilo José Cela, dedicándole una biblioteca que acaba de ser habilitada en una sala del consistorio con una selección de obras del prolífico escritor, cuyo bisabuelo paterno era natural del municipio.

Según explica la alcaldesa, Olga Iglesias, la creación de esta biblioteca tiene como fin "homenaxear e resaltar as raíces dunha persoa tan importante coma Camilo José Cela", quien también da nombre a una avenida en Triacastela. Para ello, el Ayuntamiento adquirió algo más de un centenar de obras del autor, procedentes de una colección particular, que pretenden ser el primer paso de una biblioteca específica sobre su persona. "Non temos biblioteca municipal e queremos poñer o xerme esperando que prenda", asegura.

La sala, que ha sido preparada en una estancia de la planta baja del consistorio, será inaugurada el próximo sábado, a las 12.00 horas, en un acto al que asistirá Camilo José Cela Conde, hijo del homenajeado, para quien será su primera visita a Triacastela.

Tras la apertura de la biblioteca, la comitiva se desplazará hasta Meizarán, en la parroquia de Lamas do Biduedo, para conocer la vivienda donde radican las raíces de esta saga familiar. Allí, en la todavía conocida como Casa de Cela, vino al mundo en el año 1794 Antonio María Ramón Cela Pombo, uno de cuyos bisnietos sería galardonado dos siglos después con el premio Nobel de las letras.

Según los datos que maneja el investigador Luis López Pombo, Antonio Cela residió en Meizarán hasta el año 1832, cuando contrajo matrimonio con Rosa Fernández, hija de un médico del concello ourensano de Piñor, donde estaba destinado como sacerdote un tío del vecino de Triacastela.

La pareja tuvo tres hijos, el menor de los cuales, Camilo Cela Fernández, ejerció como alcalde de Tui y tuvo negocios de ultramarinos y ferretería. Casado con Teresa Fernández, el benjamín de los cinco hijos de la pareja, Camilo Crisanto Cela Fernández, fue jefe de la sección de Aduanas en la Inspección general del Ministerio de Hacienda. De su matrimonio con Camila Manuela Trulock nacería el 11 de mayo de 1916 en Padrón su primogénito, Camilo José Cela, al que seguirían ocho hermanos.

A mediados del siglo pasado, la vivienda de Meizarán pasó a manos de otra familia, que en 2010 abrió las puertas de la casa al escritor y periodista Jorge Cela Trulock, quien visitó emocionado la cuna de su bisabuelo. El pasado año también quiso conocer el inmueble el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva.