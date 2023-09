Triacastela dá a benvida ao novo curso escolar cun mural na fachada

O mes de setembro é para moitos o inicio do ano, e con el veñen os novos propósitos. No caso do Ceip Eduardo Cela Vila de Triacastela, eles decidiron apostar pola arte local da man de Rubén Paz, máis coñecido como Trece Trazos, que acaba de realizar un mural na fachada do edificio do centro educativo para dar a benvida ao novo curso escolar, que dará comezo o día 11.

"É unha forma de iniciar as clases con motivación e o noso obxectivo é enxalzar a historia de Triacastela con el, xa que representa ao 100% a esencia da zona", asegura Alejandro González, o director do colexio, que explica que os alumnos iniciaron o ano pasado un proxecto sobre o río Oribio, polo que buscaban dar continuidade a esta temática a través da arte. "Queremos facer actividades en torno a el, non se trata dun elemento puramente decorativo, senón que e empleará incluso para facer novas actividades en torno a el", afirma.

O río e o monte Oribio foron así a principal inspiración do artista lucense Rubén Paz, que logrou finalizar a obra en tan só dous días logo de poñerse en contacto co director do centro a través das redes sociais. "O traballo é impecable e estamos moi agradecidos", di Alejandro González, que sostén que os pequenos levarán unha "grata sorpresa co mural de cara ao novo curso".

Escritores no Incio. Trece Trazos tamén deixou a súa pegada no pavillón do Ceip Ricardo Gasset do Incio o pasado mes de maio cun mural coral que inclúe un poema de Ánxel Fole e outro de Marica Campo. Este proxecto foi financiado pola área de Cultura da Deputación de Lugo e o Concello do Incio xunto á Anpa do propio colexio para poñer en valor aos escritores vencellados ao municipio do Incio.