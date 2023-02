Triacastela asume dos años la presidencia de la mancomunidad del Camino

El Ayuntamiento de Triacastela asumió la presidencia de la Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés para este año y el próximo. De esta forma, la alcaldesa, Olga Iglesias, pasa a estar al frente de la entidad, tomando el relevo del regidor de Sarria, Claudio Garrido.

Los cambios en la presidencia de la mancomunidad se hicieron efectivos en la mañana de este miércoles durante un pleno extraordinario celebrado en el consistorio sarriano, en el que participaron todos los concellos, excepto O Pino y Palas de Rei, al no poder acudir.

La dirección en el colectivo va rotando cada dos años, por orden alfabético, entre todos los municipios de esta entidad. Al igual que en la presidencia, se produjeron cambios en la vicepresidencia, que pasa a estar ocupada por el Ayuntamiento de Arzúa.

El traspaso de poderes se hizo efectivo una vez se cerraron todos los trámites.

Documental sobre el Camino Francés

Durante el pleno también acordaron enviar a concursos de audiovisual el documental sobre el Camino Francés que grabó la entidad. El trabajo, realizado por el estudio 60 Ráfagas, tiene como objetivo resaltar los valores de la ruta jacobea. Fue grabado el pasado año en distintos puntos del Camino Francés e incluye entrevistas a varios peregrinos extranjeros que explican lo que representa para ellos el viaje.

Por ahora no fue estrenado el documental y desde la entidad esperan que pueda hacerse en el mes de marzo, aunque todavía no hay fechas cerradas.

El tráiler de este trabajo fue presentado en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que participó la Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés.

Este colectivo, que recientemente fue reconocido con el premio internacional Apecsa de la Asociación de Periodistas e Estudos do Camiño de Santiago, se encuentra formado por once ayuntamientos. Se trata de Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino.