Triacastela o el arte de la madera

La localidad de Triacastela recibe a peregrinos y visitantes con tres esculturas en madera, cuya particularidad radica en que fueron realizadas con motosierras en cuestión de horas por los artistas Eugenio Linares y Marcos Mariño. Estas tallas, a las que se une otra figura en mimbre de la artesana Lola Tourón, se han convertido en un atractivo para vecinos y turistas, que se fotografían junto a unas obras que subrayan el carácter jacobeo de esta villa y que se sitúan en puntos estratégicos.

La creación de estas esculturas está vinculada a las ferias de artesanía y fiestas del peregrino que se celebran en Triacastela desde hace unos años. La primera de ellas nació en 2019 de las manos de Eugenio Linares, un asturiano asentado en Pantón y experto en transformar en arte la madera valiéndose de una motosierra.

Con esta herramienta talló durante la Feira de Artesanía de aquel año un banco con un peregrino medieval en un extremo y un libro en el otro, en alusión al Códice Calixtino, que ya cita a Triacastela como final de etapa del Camino de Santiago.

El Concello eligió como ubicación para esta obra las proximidades de la Nogueira do Camiño Vello, una localización que ahora cobra más relevancia con la reciente inclusión de este ejemplar en el Catálogo de Árbores Senlleiras.

En 2021, coincidiendo con la segunda edición de la Festa do Peregrino de Triacastela, fue el pontevedrés Marcos Mariño quien hizo una exhibición de talla con motosierra. Como resultado de aquella demostración se puede ver desde entonces la escultura de una peregrina moderna, con su mochila y su pantalón corto, en la céntrica plaza del consistorio, donde también atrae la atención de las cámaras fotografías.

Photocall

Pero posiblemente la obra que se lleve más flashes sea el banco con el nombre de Triacastela creado a cuatro manos por Linares y Mariño con sus motosierras, en el que un gaiteiro y una pandereteira dan la bienvenida a los peregrinos en la entrada a la villa por el Camino Francés, cerca del albergue púbico. Fue concebido a modo de photocall, función que cumpre con creces según atestiguan las numerosas publicaciones en redes sociales.

Se trata de la talla más reciente, creada el pasado verano durante la tercera Festa do Peregrino, que contó también con un taller de la cestera samonense Lola Tourón. Este obradoiro dejó para el recuerdo la imagen de una peregrina de mimbre ubicada en un área de descanso a la entrada de la villa.

La alcaldesa, Olga Iglesias, explica que estas esculturas cumplen varias funciones: dejan memoria de las ferias y fiestas celebradas en la localidad, aportan un componente "artístico", sirven como elemento decorativo para tomar fotografías y embellecen el entorno utilizando materiales "tradicionais, naturais e sostibles".

Además, permiten que aquellas personas que llegan a Triacastela conozcan su huella jacobea y las tradiciones de Galicia, como su música representada en el gaiteiro y la pandereteira o la vestimenta típica, porque la gran mayoría de peregrinos proceden de otros puntos de España y del extranjero.

"Estas esculturas son unha maneira de que a arte efímera das feiras de artesanía e festas do peregrino perviva no tempo", afirma Iglesias, para quien supone un aliciente más el hecho de ser realizadas en presencia de público o durante un taller. "A xente poderá dicir que viu como se facían esas obras ou mesmo que participou na súa creación", destaca la alcaldesa, quien recuerda que este es también un modo de poner en valor "o inmaterial, os recordos, as sensacións e as experiencias".

Del bastón de mando al Apóstol

La querencia de Triacastela por las tallas en madera va más allá de las obras realizadas con motosierra y tiene un ejemplo en el bastón de mando de la alcaldesa, regalo del desaparecido artesano José Luis López Río, de la parroquia de Vilavella, con motivo de su primera elección en los comicios del año 2011. El bastón, que Olga Iglesias utilizó en sus distintas tomas de posesión y que llamó la atención por su singularidad, recuerda a los peregrinos del Camino de Santiago y reproduce un pie en uno de sus extremos.

De la autoría de este mismo vecino es una escultura del Apóstol Santiago que luce en la oficina municipal de información al peregrino por cesión temporal.