Triacastela acolle este sábado un paseo guiado, un magosto e varias actuacións

O Concello de Triacastela organiza para este sábado un amplo programa de actividades, como un paseo guiado polo municipio, un magosto, teatro ou música.

Os actos darán comezo cun novo paseo guiado do ciclo Triacastela Xacobea con Guido Guía. A ruta, que é gratuíta, comezará ás 11.00 horas no consistorio e os participantes farán un percorrido de entre dúas e tres horas. As plazas son limitadas e os interesados deben inscribirse previamente no correo electrónico [email protected] Este xa é o cuarto paseo guiado que organiza o Concello polo municipio, iniciativa que comezou o pasado agosto.

As actividades continuarán ás 16.30 horas no local Fonte do Lunar coa obra Badman, un home malo a cargo da Compañía Solitaria do Dr. Monifate. A representación está incluída no circuíto de teatro profesional da Deputación Provincial de Lugo.

Os Bolechas visitarán ás 19.00 horas o pavillón polideportivo para presentar o espectáculo O aniversario do avó, unha actividade que forma parte do programa FalaRedes da Xunta de Galicia.

Despois dos Bolechas será o turno, ás 20.30 horas, do grupo de música tradicional Caivanca. Trinta minutos despois terá lugar unha pancetada e un magosto, amenizados pola formación Toxo Queimado. Os actos pecharanse coa música do dúo Carpe Diem, que ofrecerá unha actuación a partir das 23.30 horas.