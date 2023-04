Triacastela acoge la reunión de la directiva de la Asociación de Municipios del Camino

La Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), que agrupa a 107 ayuntamientos españoles de cinco comunidades autónomas, celebrará este viernes 14 de abril en Triacastela una reunión de trabajo de su junta directiva, presidida por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. También participarán en la cita el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, y el delegado territorial de la Administración autonómica en Lugo, Javier Arias.

La Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés, que forman parte de la asociación, está compuesta por once municipios gallegos, que son Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino.

En la actualidad está presidida por la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, que también es la vicepresidenta segunda de la asociación de municipios a nivel estatal, en la que están integrados ayuntamientos de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.

La junta directiva está formada por alcaldes de las cinco comunidades autónomas y, desde su constitución, se han celebrado en Galicia dos reuniones, ambas en 2019. Una fue en Portomarín, cuando era tesorero de la asociación Juan Carlos Serrano, y otra en Sarria, cuando Claudio Garrido ejercía como secretario.