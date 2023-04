Trece bandas nacionales, una sueca y otra británica se unen al Esmorga Fest

Quince bandas se suman los días 19 y 20 de mayo al festival de música indie y underground Esmorga Fest de Sarria, entre las que figuran la sueca Last Days of April y la británica Bdrmm.

Esta última destaca en las listas de éxitos de Reino Unido y su actuación en Sarria será la primera que realice en España. Por su parte, Last Days of April es una mítica banda fundada en los años 90 en Suecia y que se encuentra promocionando su último disco, Even the Good Days Are Bad.

El cartel de la octava edición del Esmorga Fest incluye a Charnego, Grande Amore, Pálida, Cora Novoa, Lagoon, La Plata, VVV [Trippin You], The Parrots, Ghouljaboy, Los Punsetes, Yawners, John Axiom y el artista local Castro.

De esta forma, la organización mantiene el objetivo con el que nació el festival: "Buscamos grupos emerxentes, que poidan sorprender ao público".

"Este ano é o mellor cartel do Esmorga, dentro do mundo independente tocamos distintos paus e apostamos máis pola electrónica", aseguraron los organizadores Juan Padín, Josito Castro y Diego García durante un acto en La Unión. En este también participaron el diputado provincial Efrén Castro y la concejala nacionalista Mónica López.

Vicepresidencia de la Diputación será el principal patrocinador del festival, cuyo cartel no está cerrado y se completará con otras cuatro formaciones, avanzaron.

El evento tendrá conciertos de pago en la sala Litmar los días 19 y 20, mientras que en la segunda jornada también habrá actuaciones gratuitas en La Unión.

La cita tiene muy buena acogida. Prueba de ello es que agotaron en "tempo récord" los primeros dos paquetes de entradas con descuento. Ahora se pueden adquirir por 40 euros en la página web del evento. Ya se vendió la mitad del aforo, que es de 800 personas, y el 50% de las entradas fueron compradas desde fuera de Galicia.

Efrén Castro aseguró que desde Vicepresidencia están "encantados" de poner su granito de arena al festival y que se pasara de anunciar que no se iba a celebrar a comunicar que "estamos probablemente ante o mellor cartel do Esmorga". El organismo ofrece una colaboración "excepcional" para sacar adelante el evento, "unha referencia no Estado nos festivais de pequeno formato". Castro hizo también hincapié en que la cita supone un "motor cultural e económico" para Sarria. Por su parte, los organizadores agradecieron el "gran" apoyo que ofrece este año Vicepresidencia.