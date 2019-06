Traspaso de llaves en O Páramo

Las llaves del Concello de O Páramo cambian de manos después de 36 años. El ya exalcalde popular Gumersindo Rodríguez Liz pasó el testigo este sábado a José Luis López López, de la agrupación de electores Todo polo Páramo.

La candidatura que encabezó el nuevo regidor se presentó por primera vez a unos comicios el pasado 26 de mayo, en los que logró cuatro concejales —los mismos que el PP—, pero fue la fuerza más votada. Por su parte, el PSOE obtuvo un edil, que apoyó, como ya había anunciado, la investidura de José Luis López.

El pleno comenzó con la formación de la mesa de edad, integrada por el concejal más mayor, Gumersindo Rodríguez, y el menor, el también popular Cristian Rodríguez. Los ediles —de los que seis se estrenan en la corporación municipal— juraron o prometieron el cargo, tras lo que se eligió al nuevo alcalde.

El regidor busca "facer renacer" el municipio, objetivo con el que vio la luz la agrupación Todo polo Páramo. "Xurdiu da ilusión, da unión, da necesidade que sentimos todos os seus integrantes de lograr un cambio para o noso pobo. Defendemos como valores da nosa agrupación a transparencia, a sinceridade e a humildade", manifestó José Luis López, quien asume el cargo de regidor "con todo o compromiso e responsabilidade". "Sen esquecer", añadió, "os valores que deron lugar á miña decisión de ser cabeza de lista, fundamentalmente o compromiso de escoitar ao pobo".

En un concurrido salón de plenos el exregidor entregó las llaves de dependencias municipales al nuevo alcalde. "A min non mas entregaron hai 36 anos e aínda hoxe non mas deron, tiven que arranxarme como puiden, pero ningún pai quere que os seus fillos pasen o mesmo que pasaron eles", dijo Rodríguez Liz, tras lo que le hizo entrega de las mismas entre aplausos de los asistentes.

En la sesión, el exalcalde también tomó la palabra para desgranar al nuevo gobierno y a los vecinos las obras pendientes de ejecutarse y explicar la situación económica del Ayuntamiento. Este "non debe nada", aclaró, y "en efectivo en bancos ten 787.000 euros". El popular mostró su apoyo al nuevo gobierno "para todo o que sexa beneficioso para o pobo" y finalizó el pleno deseándole suerte "na súa andaina".

"Desde hoxe contamos co apoio do PSOE e co seu compromiso"

El nuevo alcalde, José Luis López, agradeció en su discurso la confianza depositada por el edil socialista, Pablo Armesto, al apoyar su investidura.

"Desde hoxe contamos co seu apoio, co seu compromiso, o seu traballo e a súa dedicación ao Concello para estes vindeiros catro anos. Levaremos a cabo un proxecto compartido onde o o diálogo é a mellor ferramenta para o logro dos obxetivos prometidos", manifestó el regidor.

Todo polo Páramo y el PSOE llegaron en los últimos días a un acuerdo de investidura y ahora están muy avanzadas las conversaciones para la integración del socialista en el gobierno local.

El Ayuntamiento dispone de un plazo de un mes para celebrar el pleno de constitución del mismo y definir las delegaciones de cada uno de los concejales.