Trasciende una grabación de Garrido en la que ve "legal" el trabajo del detective

La grabación de una conversación entre el alcalde de Sarria, Claudio Garrido, y el detective que investigó a trabajadoras de la residencia de mayores por encargo de Benjamín Escontrela, ha trascendido en esta campaña electoral y, en ella, el regidor considera "legal" la contratación de este profesional.

La cinta, que se escucha distorsionada en algunos puntos, fue también entregada en el juzgado en el marco de la investigación abierta tras la denuncia presentada por el Concello contra Escontrela por el caso del detective.

"Ustedes han hecho el trabajo que consideramos legal, que está autorizado por la ley", dice el alcalde en la grabación, en la cual especifica que la denuncia "va dirigida a una persona por hacer algo que no está motivado, no que sea ilegal". Y en otro punto señala que "esto va contra un concejal, una persona que tenía una responsabilidad, que podía haber hecho ese servicio motivadamente". "Tiene que estar motivado desde un punto de vista político, no todo es válido en política", insiste en el audio, en el que dice no acusar al detective de no haber entregado los informes de la investigación.

El regidor sarriano dijo este miércoles no tener conocimiento de que estaba siendo grabado y desconocer el contenido del audio, si bien se reafirmó y aseguró no tener nada que ocultar. "Yo no he dicho nunca que no sea legal, he dicho que tiene que estar justificado. No es un problema de ilegalidad en la investigación, sino de falta de motivación por parte de Escontrela y supuesta prevaricación", declaró Garrido.

Aseguró que llamó al detective "cumpliendo la función como alcalde" para pedirle explicaciones por un trabajo por el cual el Concello pagó más de 17.000 euros. "No tengo nada de lo que arrepentirme", añadió, al tiempo que consideró "triste que el PSOE lo único que tiene que ofrecer es una grabación sobre unas irregularidades y una falta de ética por parte de un concejal".

El caso del detective está en el juzgado tras la denuncia del Concello contra Escontrela, quien se encuentra pendiente de declarar. Quien ya lo hizo fue el investigador, que entregó a la jueza todos los informes realizados.