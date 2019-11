Trascastro se convierte en la primera 'aldea modelo' de la provincia de Lugo

El núcleo de Trascastro, en el municipio de O Incio, acaba de ser declarado aldea modelo, la primera de la provincia de Lugo. De esta forma se recuperarán 14 hectáreas de terrenos abandonados y se pondrán en producción, lo que servirá también para la prevención de incendios forestales.

El consejo rector de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), presidido por el conselleiro de Medio Rural, José González, aprobó este martes cinco aldeas modelo. Se trata, además de Trascastro, de cuatro núcleos de la provincia de Ourense: Penedo (Boborás), Muimenta (Carbadellada de Avia), Infesta (Monterrei) y Trabazón (O Irixo). Estos se suman a Osmo (Cenlle), de forma que ya son seis las aldeas modelo de la comunidad autónoma.

El proyecto en Trascastro afectará a 178 parcelas de 104 propietarios, aunque, hasta que se ponga en marcha, se podrían incorporar más si así lo desearan, aseguró el subdirector de Mobilidade de Terras de Agader, Alejandro Sánchez de Dios. Los terrenos se dedicarán a ganadería extensiva de vacuno, a reses de raza cachena. Se encargará de ellos un productor del propio Trascastro que cuenta con una explotación y la ampliará.

Este proyecto se pone en marcha en el entorno de las aldeas, en tierras que fueron cultivadas en su momento y ahora están abandonadas. En el caso del pueblo de O Incio, afectará a la zona sur, pues en la parte norte no sufren este problema, explicó Sánchez.

Los terrenos se limpiarán con dos proyectos simultáneos, uno de la Dirección Xeral de Defensa do Monte que acondiciona los "50 primeiros metros na contorna da aldea" y otro de Mobilidade de Terras que "colle todo o perímetro de abandono". Harán una limpieza "moi respectuosa", no se tocarán muros, salvo casos puntuales, y "tampouco árbores senlleiras, non haberá podas masivas". Las parcelas pasarán al Banco de Terras, pero, recalcó, sus dueños no perderán la propiedad.

Las fincas se pondrán en cultivo, en lo que colaborará el organismo autonómico. "Axudamos aos produtores, botamos unha pequena man coa primeira posta en cultivo, abonado, semente...", señaló.

De esta forma, con el proyecto se recuperan las parcelas abandonadas poniéndolas en producción y, por otro lado, los cultivos evitan los incendios, destacó el responsable autonómico. Este afirmó que la respuesta de los Ayuntamientos fue "moi boa", así como de vecinos y productores.

Por su parte, el alcalde de O Incio, Héctor Corujo, hizo hincapié en la importancia de este programa que ayuda en la "recuperación do rural". "O primeiro obxectivo é mantelo limpo, por iso naceu, e facilítanse os terreos a un propietario", dijo. El segundo fin es, añadió, "axudar a previr incendios forestais", un problema que sufrió en varias ocasiones Trascastro.

El regidor mostró su satisfacción al hacerse realidad este proyecto en el núcleo, donde contó con una buena acogida de los propietarios de los terrenos.

Las parcelas se alquilan entre cinco y diez años

La Administración autonómica "media" para poner las parcelas a disposición de las personas interesadas en explotarlas y son alquiladas entre "cinco e dez anos", explicó el subdirector de Mobilidade de Terras de Agader. El productor pagará una "pequena renda" a los titulares, para lo que se ponen de acuerdo las dos partes.



Una vez estén limpias las propiedades se podrán poner en cultivo, siendo así Trascastro la primera aldea modelo de Lugo, si bien hay otros pueblos candidatos de toda la provincia, indicó.



Quince adhesiones

El objetivo de la Consellería de Medio Rural es que antes de que finalice el año se puedan incorporar al programa quince núcleos de toda la comunidad gallega, señaló Alejandro Sánchez de Dios. El proyecto está causando interés en los municipios y la Consellería de Medio Rural ya recibió 47 solicitudes para crear aldeas modelo.



Para ello, un primer paso es identificar a los propietarios, tras lo cual se pasa la información a los Ayuntamientos. En el caso de O Incio fue difícil localizar algunos, ya que las parcelas estaban a nombre de antepasados.



3.800 fincas

Hasta ahora en el programa están implicados cerca de 800 propietarios de más de 3.800 parcelas. Esto suponen un total de 138 hectáreas de las seis aldeas modelo.