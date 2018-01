Tras sus huellas en el Camino

En enero de 1997 el vasco-estadounidense Daniel Velarde pisó Sarria por primera vez recorriendo el Camino de Santiago y 21 años después regresa para repetir aquella peregrinación.

Su primer viaje por la ruta jacobea surgió después de que escalara en 1996 el monte Mckinlei, en Alaska. "Un compañero dijo que si hacíamos cima recorreríamos el Camino de Santiago. Él murió subiendo. Y decidí hacerlo, aunque no sabía nada de la ruta", cuenta mientras descansa en el albergue público de Sarria.

Comenzó en Saint Pied de Port en noviembre de ese mismo año y fue el primer peregrino en entrar en Galicia en 1997, recuerda. Esto llevó a que las páginas de El Progreso recogieran su historia, noticia por la que también regresa a Sarria 21 años después.

Su primera peregrinación fue en plena ola de frío. "Me pilló la nieve en todo el Camino. El 1 o 2 de enero entré en O Cebreiro y por la nieve no se podía ni abrir la puerta del lugar en el que me quedé", relata Daniel Velarde, quien entonces coincidió en la ruta con un matrimonio francés, hoy ya octogenarios y con los que todavía mantiene contacto.

Si en 1997 llegó al Camino de Santiago de la mano de un compañero escalador, en 2018 lo hizo de casualidad. Hace unos meses se desplazó a Europa para completar el Camino de San Olav, en Noruega. Comenzó en Oslo, pero lo tuvo que abandonar en Lillehammer porque había "25 o 30 grados bajo cero". "Me caí tres o cuatro veces en el hielo, era difícil. No me dejó la Policía andar porque por la carretera me dijeron que era un peligro por el hielo y la visibilidad", asegura Velarde.

Por ello, decidió abandonarlo, aunque con el objetivo de regresar en mayo para finalizarlo. El 22 de noviembre llegó a Madrid con la idea de recorrer el Camino de Santiago desde la ciudad y así lo hizo, con la misma credencial de la ruta de San Olav. "Fue una casualidad que acabara en Sarria porque yo iba a Noruega. Como tenía tiempo antes de regresar a Estados Unidos pensé en recorrer el Camino de Santiago desde Madrid y de paso ir a Sarria para recuperar el reportaje publicado en 1997", explica.

A este peregrino le sorprenden los cambios de la ruta jacobea desde hace 21 años, como el número de albergues y de personas que la recorren. "Cuando estuve no había ni albergue público en Sarria y tuve que ir a Barbadelo. Ahora vi a más gente peregrinando en Sarria que la que vi en todo el Camino hace 21 años", señala el vasco-estadounidense.

Se queja de la pérdida de la esencia de la ruta, pues, dice, se encuentra a más turistas que peregrinos. "En septiembre hice un tramo de la ruta del Norte y lo dejé porque había mucha gente de turismo, en lugar de peregrinos", afirma este guarda forestal prejubilado que nació en Bilbao, aunque cuando era un niño se trasladó a Estados Unidos y actualmente reside en Idaho.

Tras llegar a Santiago tiene previsto regresar en febrero a Estados Unidos, pero ya planea volver a Europa, para retomar el Camino de San Olav. Este escalador y miembro de la Asociación de Guías de Montaña Americanos tiene en mente nuevas aventuras, como una travesía por Groenlandia. Nuevos retos para este vasco-estadounidense que escaló, dice, el Annapurna o el Makalu.