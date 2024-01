El transportista del matadero de Sarria alega que lleva sin contrato desde 2021

La comisión de investigación sobre la situación económica del matadero municipal de Sarria celebró este miércoles una nueva reunión en la que los portavoces de los distintos partidos políticos contaron con las declaraciones de antiguos tesoreros y trabajadores municipales. Entre ellas la del transportista del matadero, que alegó que lleva sin contrato desde 2021 luego de haber firmado el último en 2018, de forma que llevaría más de dos años prestando un servicio irregular.

Desde el Partido Popular de Sarria afirman que "esta non é forma de levar a cabo os ingresos municipais", por lo que abogan por continuar adelante con la comisión, "xa que é o único vehículo para poder ver o que está a pasar". Y es que su portavoz, Carmen José López, va más allá y señala que el Concello "non quere chegar ao fondo do asunto", ya que, añade, "parece que teñen moita présa por pechar a comisión", por lo que asegura que, de clausurarse, no dudarán en llevar el tema a juicio.

Desde el PSOE de Sarria también acusan al gobierno local de "querer pechar a comisión a toda costa, o que amosa a súa total falta de transparencia". Del mismo modo, los socialistas aclararon que los comparecientes mostraron "bastantes contradicións", aunque señalan que el alegato del transportista es "un auténtico escándalo".

RESPUESTA DEL CONCELLO. Camiña Sarria indica que la reunión sirvió para aclarar que todos los informes y la documentación que solicitaba la oposición luego de detectarse un agujero económico en las cuentas del matadero que supera los 200.000 euros en los últimos cuatro años, estaba subida ya en el programa Xestiona y que "tiñan acceso a ela dende o primeiro momento, polo que as críticas pola falta de transparencia estaban totalmente inxustificadas".

También aseguran que, ante las discrepancias e incongruencias en las manifestaciones realizadas por varios de los comparecientes, que según el criterio del gobierno local constatan las presuntas irregularidades y malas praxis, el Concello se mantiene en el criterio de remitir el expediente y toda la documentación tanto a la Fiscalía como al Tribunal de Cuentas para que sigan la investigación.