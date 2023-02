"Traio moitas ganas de construír e de aportar fronte á confrontación"

Confesa Carmen José López (Sarria, 1980) que o que realmente a ilusiona e motiva é "intentar cambiar cousas". Durante tres anos (2014-2017) presidiu a Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje) de Galicia e agora estréase na política como alcaldable do PP.

É a súa primeira incursión en política. Como se presentaría ante a xente que non a coñece?

Son Carmen José, sarriá e chego con ganas de construír e de facer cousas por unha vila que forma parte inseparable da miña identidade. De feito, eu sempre me presento como sarriá. E chego con moitas ganas de construír aquí.

Xa a tentaron varias veces para formar parte dunha candidatura electoral. Por que se decidiu neste momento e non antes?

A primeira vez estaba empezando a miña carreira profesional e non me parecía o momento. Creo que a xente debe implicarse en política cando ten a súa vida profesional encamiñada. Noutras ocasións parecíame que aínda non tiña a experiencia. Neste caso tamén é certo que o ano pasado pasei un proceso de enfermidade e de repente presentouse esta posibilidade agora que estou ben, que teño experiencia coa administración local e que sei como podo traer fondos para Sarria. Gústanme os retos, sei que temos un traballo duro por diante pero sei que o proxecto é moi, moi ilusionante.

Non a botou un pouco para atrás o nivel de confrontación que hai dende vello na política sarriá?

Si, pero fronte á confrontación, ganas. E eu traio moitas. Máis que botarme para atrás pareceume que neste ecosistema de confrontación eu podo aportar máis. Teño experiencia no eido asociativo, creo que son unha persoa con man esquerda, á que lle gusta construír e fronte a esa confrontación é onde eu creo que podo aportar.

Na súa presentación o sábado atribuía eses enfrontamentos da política local a unha "loita de egos".

Obviamente hai un trasfondo político, entre distintas ideoloxías. Pero creo que agora mesmo é unha loita de egos.

Foi nomeada tras o congreso do PP, con dous aspirantes a presidente e só cinco votos de diferenza. Vese como candidata de consenso?

Para min é un pasado no que non estiven e quero crer que en efecto son unha candidata de consenso porque se aprobou por unanimidade e porque ese é o sentir que teño e o que me vai trasladando a xente do partido, que está contenta. Temos enfronte a confrontación, non quero que a proxectemos nós. Nós vimos dende o PP acabar coa confrontación.

No ano 2019 houbo varia listas que saíron do seo do PP. Un dos seus obxectivos será reagrupar?

Eu acabo de chegar e aínda non tiven moito tempo de facerme a composición de como está a situación. Loxicamente nós imos necesitar todos os votos do PP e máis.

Di iso porque será difícil a priori que otras formacións pacten co PP?

Nós agora saímos a gañar e estou convencida de que podemos ilusionar. Se non somos capaces, a partir do 28 de maio miraremos se conseguimos eses apoios, pero hoxe estamos saíndo a gañar.

Como lle gustaría ver o seu pobo?

Vivo. En Sarria hai moitísima xente con ganas e con ideas. Xente que non é escoitada. Gustaríame construír unha visión compartida de cidade. Dende o eido da xestión intentarei mellorar as cousas e onde creo que Sarria está máis frouxa é no eido da ilusión. Gustaríame ver unha Sarria ilusionada, emprendedora, con industria, un sitio con calidade de vida e estupendo para emprender. Creo que o futuro depende tamén de que a xente queira quedar aquí e emprenda en Sarria. Cando era presidenta de Aje pensaba en todo o que poderían facer os políticos que non fan. Agora, se teño a posibilidade vou intentar facelo.

"Son unha fan das mulleres que se fan fortes e que alzan a súa voz na sociedade"

Será a primeira muller cabeza de lista do PP de Sarria e, se non xorden máis candidaturas, parece que tamén a única na cita electoral de maio. Como vive esta situación?

Por culpa de Pilar (López) non poderei ser a primeira alcaldesa de Sarria (ri). Teño respecto institucional por ela e por ter sido pionera como alcaldesa, ademais é unha persoa á que, aínda que temos diferenzas en proxectos e ideoloxía, aprezo persoalmente. Eu fun a primeira presidenta da Federación Galega de Xoves Empresarios. Son unha fan das mulleres que se fan fortes e que alzan a voz na sociedade. Para min é un orgullo tremendo ser a primeira alcaldable do PP. Non é para nada unha carga, é un orgullo e un reto que asumo pensando en todas as mulleres que me precederon.

Xa sabe como será a súa lista?

Non podo falar de nomes porque estou recén aterrizada. Iso non vai depender de min soa, eu encabezo a candidatura pero formo parte dun equipo e entre todos veremos cales son os mellores perfiles para sacar Sarria desta parálise.

"Reivindicaremos o solo industrial, como se temos que saír á rúa"

Asesora xurídica do Eixo Atlántico, Carmen José López é vogal para a provincia de Lugo da Asociación Galega de Autónomos e Pequenas Empresas, así como membro da xunta directiva da Confederación de Empresarios de Galicia, de aí que non sexa raro que unha das súas preocupacións pase polo emprendemento.

Sarria é tradicionalmente unha vila de emprendedores. Que faría falta para darlle un pulo ás persoas con proxectos?

Cando amigos de Sarria me preguntan por recursos e asesoramento para emprender estou cansa de ter que mandalos a outros concellos. Non quero que iso se volva repetir. Quero xerar esas condicións para que a xente poda emprender dende Sarria. Non temos viveiro de empresas, a pesar de que hai recursos públicos e subvencións a municipios e de que temos locais do Concello baleiros. Cando un emprendedor quere quedar aquí e emprender dende aquí, o Concello ten que poñer alfombra vermella.

A consecución de solo industrial é una conta pendente.

Ese é un dos obxectivos. Dependerá do que pase en Madrid. Se hai un cambio alí estou convencida de que o traeremos e se non hai un cambio en Madrid reivindicarémolo, como se temos que saír á rúa. Non pode ser que Sarria estea bloqueada por non ter solo industrial, non pode ser.

Que visión ten do Camiño?

É a gran sorte de Sarria. E tamén a marca. Ti vas por medio mundo e cando dis que es de Sarria moitísima xente pasou por Sarria ou comezou o Camiño en Sarria. Todo ese potencial temos que reivindicalo e aproveitalo economicamente e toda esa xente que pasa por Sarria temos que atrapala un día ou dous máis.

Como se presenta a precampaña que ten por diante?

Dura, con moito traballo e ilusionante. O sentir que recollo é que a xente está ilusionada e teño moitísimas ganas de empezar a reunirme con colectivos e que a xente empece a trasladarme as súas ilusións. Xa vou tendo unha lista.

E que lle piden?

O do emprendemento é algo recorrente. Tamén cousas de a pé, como arranxar as beirarrúas, que Sarria estea máis bonita, moito de conciliación... E tamén que non esqueza o rural, e dende logo que non podemos esquecelo, O rural é o noso sangue.