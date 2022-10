Tragsa comienza este martes en O Chanto la retirada de árboles secos

El servicio de conservación de cauces de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), a través de personal de la empresa Tragsa, iniciará este martes en la zona de O Chanto la retirada de árboles secos y peligrosos de la ribera del río, unos trabajos que los próximos días 10 y 11 llegarán al Malecón motivando el cierre de este paseo por motivos de seguridad.

La retirada de árboles con riesgo y la "mellora da composición da vexetación de ribeira" se hará a lo largo de un kilómetro del río, desde O Chanto hasta Ameneirizas, espacio en el cual se eliminarán más de 60 ejemplares.

La CHMS asume estas labores por "colaboración interadministrativa" tras recibir una solicitud del Concello de Sarria motivada por las caídas de árboles que se producen con cierta frecuencia desde hace meses junto al río.

Según señaló el concejal de Medio Ambiente, Pedro López Quiroga, comenzarán este martes a primera hora en la zona de O Chanto, donde continuarán mañana. Por ello, dijo, la Policía Local controlará el entorno y se producirán cortes de paso puntuales, de modo que aconsejó a los vecinos evitar, por ejemplo, el Paseo dos Cucos.

Los días 10 y 11 la tala de árboles secos y con riesgo de caída se hará en el paseo del Malecón, lo que obligará a retirar elementos urbanos como las terrazas de los negocios hosteleros y acordonar esta zona peatonal para evitar el paso de viandantes.

Con este motivo, el alcalde, Claudio Garrido, ha firmado un bando en el que explica que durante esos dos días "non poderán instalarse as terrazas dos bares e cafeterías xa que o paseo do Malecón permanecerá acordoado para impedir o paso dos viandantes, precisándose a ocupación temporal do devandito paseo para o desenvolvementos dos traballos".

El último caso de caída de un árbol en la ribera del río se produjo el pasado mes en O Chanto, donde se desplomó un ejemplar del lado del campo de rugby, ocupando parte de las ramas el paseo junto al cauce. En ese mismo punto ya había ocurrido un incidente similar en abril. Anteriormente, hubo casos en el Malecón o Ameneirizas, así como caídas de árboles, esta vez con daños, sobre el cierre de las piscinas municipales o sobre la caseta de un particular.