La tragedia que azotó a una familia del concello de Paradela generó una gran conmoción

La tragedia que azotó a una familia de Paradela causó una gran conmoción en el municipio. Con solo tres días de diferencia, se quitaron la vida en una casa de O Couto, en la parroquia de Ferreiros, una mujer de nacionalidad holandesa, de 46 años de edad, y su pareja, de unos 50, quienes residían en este lugar desde 2014, después de recorrer el Camino y decidir asentarse en la zona.

A mayores, el hijo de la mujer, de 15 años, estuvo desaparecido durante más de una semana, hasta que fue localizado en el centro comercial As Termas de Lugo, tras ser visto por unas personas que dieron la voz de alerta. El instituto sarriano en el que estudiaba fue el que avisó de que no había acudido a clase, lo que generó una gran preocupación por su estado y por el drama en su hogar, donde no le quedaban familiares. Finalmente, la Xunta se hizo cargo de la tutela del menor hasta que viajó a Galicia su padre biológico.

Paradela también recibió con gran pesar el fallecimiento del peluquero y motero Roberto Rubio. Este vecino, de 50 años, murió en Lugo cuando estaba parado en su moto en un semáforo y fue arrollado por un conductor que triplicó la tasa de alcohol. En su despedida, numerosos compañeros moteros lanzaron ráfagas al cielo.

El atropello fue, de igual modo, la causa de la defunción de un sarriano de 78 años, alcanzado por una furgoneta cuando caminaba por el tramo peatonal de la calle Marquesa Casa López de la villa.

Accidente mortal en la carretera de Paradela. AEP

Otro vecino, de 62 años y electricista de profesión, perdió la vida en la carretera de Sarria a Paradela en una colisión frontal entre su vehículo y un camión grúa.

En Láncara, un percance de tractor se llevó a una vecina de 50 años en Larín mientras que otra mujer natural del municipio y de 59 años pereció al caerle encima una puerta en una explotación ganadera en A Veiga (Sarria). También causó gran tristeza la muerte de un lancarés de 62 años cuyo coche cayó al canal de Lodosa, en La Rioja, y de un motorista de 51 años con raíces en O Incio fallecido en accidente en el País Vasco.

En el banquillo se sentaron, entre otros, un vecino de Láncara y otro de O Páramo por sendos casos de maltrato animal, y en Sarria fue detenido ‘Superlópez’, un septuagenario de A Coruña con más de cien antecedentes por robo.

La nota positiva la dejaron dos ancianos de Sarria que acudieron en taxi a un dentista en Lugo y se perdieron por la ciudad, logrando reencontrarse tras dos horas con la ayuda de la Policía Local.

También pasó: Detenido un policía con un arsenal de armas

Un policía de A Pobra de San Xiao, destinado en Melilla y de unos 40 años, fue detenido en la operación Sayal, una intervención nacional de la Guardia Civil que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de armas y munición.

El lancarés tenía un arsenal con 24 armas de fuego, 7.500 cartuchos y un proyectil de mortero, así como herramientas para supuestamente fabricar munición. Al registrar dos viviendas de A Pobra los agentes localizaron también seis colmillos de elefante de marfil y 2,7 kilos de marihuana.

Alijo intervenido al vecino de Láncara. AEP



Y además: Hubo un intento de atraco en un banco de A Pobra

Un hombre 47 años de edad y vecino de Lugo fue detenido en A Pobra de San Xiao como presunto autor del intento de atraco cometido unos minutos antes en la sucursal bancaria de Caixa Rural, cuya única empleada fue amenazada con una pistola, que finalmente resultó ser de balines aunque simulaba de fuego.

La trabajadora huyó en un despiste y pidió ayuda en un bar cercano. El presunto autor, que no logró ningún botín, fue detenido con la ayuda de dos vecinos.