A tradición musical está moi viva no Incio

A Aula de Música Tradicional do Concello do Incio mantén un gran proceso de sostemento da tradición nun municipio que sempre a abrazou e que ten unha grande afección. A través das súas clases, permite que todo aquel que queira adentrarse no mundo poida aprender a tocar un instrumento e achegarse todo o posible a través das súas diferentes actividades.

"No Incio hai moita tradición musical. Cosme Pombo, que é un gaiteiro do Incio, dicíame que no municipio 'a semente está botada'. Agora o que nos toca facer a nós é darlle xeito a través do traballo", explica o profesor da escola, Daniel Fernández. O mestre engade que "hai moita afección e hai moito compromiso pola música tradicional". "Atópome moi cómodo traballando e a xente responde moi ben nos dous anos que xa levo dentro da escola", afirma.

A Aula de Música Tradicional logra ter un público de todas as idades posibles a través de dous grupos. No primeiro, un total de 13 cativos e cativas, de entre os catro e os 13 anos, comezan a achegarse a un novo mundo para eles. No segundo, arredor duns 20 adultos fan o mesmo misturándose nun grupo de idades diversas, pero unha mesma paixón que os une e que fai que toquen xuntos.

Nas propias aulas, todo aquel interesado en apuntarse para entrar na dinámica da escola pode ter clases de gaita, percusión, onde poden escoller entre pandeireta, tambor, pandeiro e bombo, e, coma última incorporación, o acordeón, o que lle aporta unha oportunidade máis a todo o alumnado.



Dende a agrupación toman parte en diferentes eventos, como foron os cantos de taberna para nenos organizados na localidade de Sarria, compartindo música coa asociación cultural Peleriños e o colectivo Val de Láncara.

A Aula de Música Tradicional do Incio tamén tivo unha pequena participación no festival Terra Brava do Incio. Ademais, polo Nadal saen cantar os Reis pola capitalide municipal.

Todo irá a máis no verán, cando barallan darlle un peche ao curso en forma dunha gran foliada, como xa conseguiron realizar o pasado ano. Tamén están traballando en novos proxectos e involucrarse en festivais.

Xa promoven os cantos de taberna do Incio, xunto á asociación As Xeitosas e coa colaboración do Concello. A última edición, a cuarta, celebrouse a pasada fin de semana e contou coa actuación de seis grupos, Xampó, Ministreles, Os Gaiteiros de Goián, Son do Mao, Os Tarabelos do Saviñao e Cachuch'al pil-pil, procedentes dos concellos do Saviñao, Bóveda, A Pobra do Brollón e O Incio.

Estas formacións animaron catro establecementos hostaleiros do municipio, tres situados na Cruz do Incio —bar Togú, Paradis Rural e O Sarabia— e un no Val do Mao, Cantina Purita. O certame comezou pola tarde cos grupos tocando nos establecementos e rematou cunha gran foliada aberta a todos.