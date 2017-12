Trabajadores de la residencia de Sarria se desvinculan de la recogida de firmas

Personal de la residencia de mayores de Sarria se desvinculó este viernes por completo de la recogida de firmas iniciada en los últimos días en señal de protesta por la gestión del centro. Según dicen, esta medida de presión "nada tiene que ver ni representa a la mayoría de los trabajadores de la residencia" Nosa Señora do Carmen.



La recogida de firmas se realiza bajo el lema Salvemos la residencia, la cual funciona como un organismo autónomo dependiente del Concello. Un grupo de trabajadores emitió este viernes un comunicado en el que afirma no compartir estas ideas, además de puntualizar que una de las personas que participa en la recogida de rúbricas ya no es empleada del geriátrico.



Estos trabajadores quieren aclarar también que la residencia funciona "con total normalidad" y que los internos están perfectamente cuidados, "sin faltarles niguna necesidad básica ni de atención, como siempre".



Con respecto al corte de la línea telefónica, explican que el centro tiene habilitado un número de teléfono móvil desde hace tiempo, el cual se encuentra a disposición de los familiares de los residentes y cualquier otra persona que precise contactar con este organismo.



Por último, señalan que los trámites para cubrir las plazas de dirección y trabajador social siguen el curso administrativo pertinente a través del Ayuntamiento.



La residencia motivará un pleno extraordinario el día 27, en el cual se debatirá una moción de los grupos de la oposición instando, entre otras medidas, a la cobertura de estas plazas y la restitución del teléfono cortado por impago, peticiones similares a las que acompañan el escrito de firmas.



Por su parte, el concejal responsable del geriátrico dijo que todos estos procesos están en curso y que la residencia funciona bien.