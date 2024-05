El toque suramericano de la Sarriana

Son argentinos pero se conocieron tras fichar por la Sarriana y se han vuelto inseparables. "No sabía que existía", dice Maxi Levrand sobre esta villa del Camino por donde transitan, tranquilos y conocidos por todos, con el mate en la mano, una bebida que comparten ahora con sus compañeros del equipo local.

Valentín Mosqueira, 21 años, portero, es el que lleva más tiempo en Europa, cuatro años y medio. De su Rosario natal se fue en edad juvenil a Calabria, en la punta de la bota italiana. Por el covid se vino a España y no ha parado de dar vueltas: Intercity de Alicante, primer año senior en Ibiza, El Ejido almeriense, Melilla —donde lo conquistó la comida marroquí—, Andorra, As Pontes —allí coincidió con Tijan— y desde hace unos meses en la Sarriana, intercambiando el arco con Javi Liz. Su hermano Joaquín, más pequeño en edad y más alto en tamaño, es ficha del Unión Santa Fe en la primera argentina. "Me ha superado en todo", y ríe complacido.

El mayor de los tres es Tomás Susavila, 22 años, con unas vetas doradas en el cabello, lateral derecho incansable con vocación ofensiva, formado en las inferiores de Lanús aunque suspira por Boca Juniors. Se crío en la ciudad de Berazategui, en el sureste del Gran Buenos Aires, en un borde del río de La Plata. "Probé en Lanús porque en Boca la competencia es más dura", cuenta. Jugó hasta juveniles y luego se vino a la península y recaló en el Becerril de Palencia. Este es su segundo año en la Sarriana, donde también echa una mano en la preparación de la cantera. Los niños se le suelen acercar al final de los partidos.

Levrand, alto, fuerte y rubio, 21 años también, debutó apenas el 7 de enero. Se ha hecho fuerte en el centro de la defensa, lleva un gol y una asistencia, al menos, milagrosa el peinar un balón dentro del área para que Arona, a toda velocidad, liquidara al Somozas y abriera la puerta del play off. Su abuelo Federico cruzó el charco para verlo ese día pero Maxi empezó en el banquillo. Es rosarino y fanático de Newell’s. En sus inicios era un lateral menudo y rápido.

¿Qué los distingue como jugadores?

Como jugadores sureños saben lo que los distingue: buen trato del balón y garra. "Siempre vamos a tirar para adelante", dice Susavila.