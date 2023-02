Tomé dice que Samos "non é unha dinastía" y acusa al PP de "fomentar o transfuguismo"

El secretario general del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé, aseguró este martes que el Concello de Samos "non é unha dinastía" y acusó al PP de "fomentar o transfuguismo" en este municipio después de que el regidor socialista, Julio Gallego, anunciase su retirada y de que su hijo, Miguel Gallego, se haya convertido en el alcaldable de los populares. Tomé considera que el PP "está volvendo ás andadas, comprando vontades de persoas que, evidentemente, non tiñan unha ideoloxía moi clara".

El líder socialista se mostró muy crítico con lo que está sucediendo en Samos. "Unha familia debe de pensar que lle pertence, que son os donos do Concello", pero "isto non é unha dinastía, Samos é dos veciños". "O avó foi alcalde co PP, o pai co PSOE e agora parece que o fillo ten intención de ser polo PP", afirmó Tomé, quien espera que "non sexa unha realidade porque iría en detrimento" de los habitantes del municipio.

En cuanto a la marcha de Julio Gallego del partido, señaló que no paga las cuotas, si bien no solicitó la baja voluntaria de la formación. "Supoño que quererá seguir sendo alcalde ata as eleccións para seguir cobrando o seu soldo estes meses porque outro obxectivo non ten. Non creo que vaia facer grandes políticas agora en Samos nos tres meses que lle quedan", opinó.

De cara a las elecciones locales del próximo mes de mayo, el socialista recalcó que presentarán "un candidato gañador, cun proxecto de futuro, pensado para todos os veciños e veciñas, porque é preciso deixar atrás este pesadelo de utilizar a Samos para beneficios dunha determinada familia".

Número dos popular

Por su parte, el PP anunció este martes que el presidente local, Martín Chaos Carballo, será el número dos de la lista que encabezará Miguel Gallego. Este considera que es "un bo perfil para lograr o obxectivo de gobernar o noso Concello" porque "ten experiencia de partido" al ser dirigente de la formación en Samos desde 2009.

Para el alcaldable, de 25 años, Chaos comparte con él otro factor que ve "importante", el de la edad. El número dos, natural de Lóuzara y vinculado laboralmente al sector de la extinción de incendios, tiene 45 años. "Creo que formamos un bo equipo, que, sen dúbida, temos que seguir ampliando e traballando para acadar a gobernabilidade", señaló Gallego, quien apostó por aumentar la base del PP "como persoa de partido que son".

Cree que, ante la despoblación, deben ser los jóvenes los que se impliquen para atraer prestaciones "que aumenten o valor económico que xa dá ser lugar de paso do Camiño" y, en consecuencia, para que decidan emprender.