Todo a mano y con personalidad

Siendo solo una niña, la joven Arusha Espín Río, natural de Triacastela y vecina de Sarria, ya cortaba y cosía vestidos para sus muñecas e incluso pintaba muebles. El gusto por las manualidades y, sobre todo, por la costura y el trabajo con la madera la acompañan casi desde que tiene uso de razón y, por eso, cuando se decidió a emprender pensó en una tienda de regalos personalizados y hechos a mano por ella misma.

Nacía así Aloumiños, un pequeño negocio situado en un bajo de la calle Benigno Quiroga de Sarria, que puso en marcha hace algo más de un año y con el que se muestra muy contenta. "O día que abrín a tenda tomei a mellor decisión da miña vida", declara la joven, de 34 años.

Antes de llegar a este punto, el destino la condujo por otros derroteros. Primero estudió Electromecánica en Lugo y después trabajó en supermercados o repartiendo mochilas en el Camino de Santiago. Hasta que un buen día se decidió a probar suerte con su propio negocio. "O que non arrisca, non gaña", pensó. Y un año después asegura no arrepentirse.

"Non terei cartos e teño dores de cabeza polos pedidos, pero son feliz. Se teño que vir traballar ás seis da mañá, veño ás seis da mañá co sorriso máis grande do mundo, porque me gusta o que fago", resume la emprendedora.

En su tienda personaliza todo tipo de regalos aprovechando sus habilidades para el trabajo manual y tirando de creatividad. "Fago, por exemplo, unhas lámpadas para poñer a foto dun neno ou dunha nena que encantan", comenta Arusha, quien también diseña tazas, elabora fofuchas, crea cuadros con madera y decora todo tipo de objetos.

Como curiosidad, recuerda el pedido de un electricista jubilado que quiso agasajar a su mujer por San Valentín con ropa interior con la inscripción "alto voltaje". "Non era o cliente que esperaba que fora comprar", confiesa la sarriana, que en un principio pensaba que su local tendría más demanda entre un público joven pero que, en este tiempo, pudo comprobar con satisfacción que recibe clientela "de todas as idades".

"Estou moi contenta co resultado deste primeiro ano. De feito a tenda empeza a quedárseme pequena e teño unha das habitacións do piso convertida en almacén", señala entre risas.

Para esta todoterreno, que lo mismo hace adornos refinados que ayuda "na leña ou no estrume", el gusto por las manualidades solo es comparable a su afición por las motos y, en general, "por todo o que faga ruído". Arusha Espín es miembro del motoclub Os Mouchos de Paradela "dende que me chegaban os pés aos estribos", cuenta. Su fascinación nació el primer día que vio a su padre de motero y, desde ese momento, siempre quiso tener una. Tal era su insistencia que, con 9 años, se la compraron para utilizar en circuito cerrado y con el acelerador limitado, un truco que poco tardó en descubrir. Sus primeros sueldos fueron para motos, cada vez de una cilindrada mayor, hasta llegar a la actualidad como orgullosa propietaria de una CBR 600.

En su tienda tiene una lámpara con la figura de una moto y decora fundas de cascos. Como no podía ser de otra forma, en la última concentración de Os Mouchos se ocupó de preparar las más de 300 camisetas y parches para los participantes. Fue la combinación perfecta entre las dos pasiones de esta decidida emprendedora.