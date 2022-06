"Todavía sueño que trabajo", dice el acusado de fingir una caída

La Audiencia Provincial de Lugo celebró el martes un juicio contra un sarriano acusado de simular un accidente laboral para cobrar un seguro. El hombre negó este martes los hechos en la vista y aseguró que jamás solicitó la baja laboral y que nunca tuvo la intención de que lo incapacitaran. "Fui a la mutua porque me caí trabajando y me encontraba cada vez peor, por lo que me dieron la baja. Yo no la pedí. De hecho, yo quería que me operaran y me dijeron que no, que iba a quedar peor y que me iban a incapacitar. Después en la asesoría me dijeron que tenía derecho a cobrar un seguro. Yo nunca pedí nada, ni quise esto. De hecho, todavía hoy en día sueño con que sigo trabajando", declaró.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, desde el año 1984, el acusado trabajaba en un taller de reparaciones, propiedad de su hermano. Este último se jubiló y el acusado continuó trabajando con el nuevo propietario del negocio desde junio de 2014. Tras este cambio, el trabajador comunicó que había sufrido un accidente de trabajo el 27 de mayo de 2014, cuando prestaba servicios en Gijón para la empresa de su familiar. El hombre aseguró que se cayó contra el suelo cuando reparaba un tractor, al tropezar en un terreno irregular, "lesiones que derivaron en su incapacidad para trabajar", por lo que la Seguridad Social le concedió una pensión de incapacidad total permanente para la profesión habitual".

El fiscal mantiene que el 16 de julio de 2015, el acusado, "obrando con ánimo de obtener un beneficio económico injusto", interpuso en los juzgados de lo Social una demanda contra la empresa y la compañía de seguros, en la que reclamaba 22.000 euros en virtud de una póliza de seguros que cubría las incapacidades por accidente de trabajo y enfermedad laboral. El juez condenó a la aseguradora a abonar dicha cantidad, "como consecuencia del error provocado por el acusado sobre la efectiva existencia de dicho accidente como origen de las lesiones que derivaron en su declaración de incapacidad". Tanto el fiscal como la acusación pública insisten en que el accidente "nunca se produjo". El fiscal pide tres años de cárcel y que devuelva el dinero del seguro, mientras que la acusación particular pide 4 años de prisión.