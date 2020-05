"Todas as semanas levamos alimentos e medicamentos, agradéceno moito"

"É un labor moi satisfactorio. A xente agradéceo moito". Así resume un agente medioambiental de la Consellería de Medio Rural en la comarca de Sarria el servicio de voluntariado que realizan en pueblos de la zona para cubrir necesidades básicas de los vecinos, al igual que en otros lugares de la comunidad gallega.

En el caso de la comarca sarriana se ocupan de esta labor tres agentes (Javier Sánchez Juiz, Juan Cela y Luis Rodríguez Moscoso). Continúan con su trabajo habitual, pero durante el confinamiento también llevan a quien lo precisa alimentos y medicamentos. Además, las brigadas se ocupan de labores de desinfección.

Según explica Javier Sánchez, todas las semanas realizan "oito ou dez" repartos en el rural de los municipios de O Incio, Triacastela, Samos, Paradela y Sarria. Para esto se ponen en contacto con ellos desde los ayuntamientos o las farmacias, a los que fueron previamente para dar a conocer su labor. Por ejemplo, en el caso de O Incio desde el propio Concello "fan chamadas a veciños", indica este agente.

"Hai xente que ten reparo a saír, ten medo, quere estar o máis illada posible», explica un agente medioambienta"

Lo más demandado es el reparto de fármacos. "A xente non poden deixar de tomar a súa medicación", apunta. Además de alimentos y medicamentos, en O Incio colaboraron con el Concello para llevar las tareas escolares a los niños o distribuir mascarillas entre todos los vecinos. Al principio del confinamiento también se ocuparon de distribuir comida procedente de Cáritas a algunas familias de la zona.

A la hora de realizar los repartos llevan mascarillas, guantes "e todo hixienizado". Según señala, "a xente prefire que o deixes na porta". "Hai xente que ten reparo a saír, ten medo, quere estar o máis illada posible. Algúns son pobos illados, nesta zona non hai moitos contaxios, pero teñen a precaución de illarse un pouco máis", explica.

Entre los beneficiarios de este servicio se encuentran personas que no tienen medios para trasladarse, por exemplo, "unha señora maior sen carné para a que é difícil desprazarse", cuenta.

PRECACIONES. Muchos de los usuarios son precisamente personas mayores, que son las más vulnerables ante el coronavirus. Si habitualmente ya extreman las precauciones a la hora de llevar los medicamentos o alimentos, en estos casos todavía lo hacen más. "Desinfectas máis, tratas de tocar o menos posible as bolsas e díceslles que eles tamén as toquen o menos posible e as tiren despois", relata Javier Sánchez.

Esto es, asegura, una "pequena colaboración" en estos tiempos y los vecinos "agradéceno". "É satisfactorio, se non axudas cando realmente fas falta...", opina. Por ello, aquellas personas que viven en el rural y precisen ayuda pueden llamar a sus concellos, que se pondrán en contacto con los agentes medioambientales para llevarles lo que precisen. "Facémolo encantados", concluye