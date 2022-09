Toda una vida escrita en carta

Hacer algo toda una vida puede resultar monótono, tedioso y cansado, pero, en ocasiones, cuando la pasión acompaña, puede convertirse en la seña de identidad y en una cosa definitoria en la historia de una persona. Ser cartero es, en la vida de Luis Bande, un buen ejemplo de cómo tu trabajo puede acabar siendo una parte imprescindible de ti.

Y es que, a pesar de haberse retirado, este lancarés es recordado por ser "o mellor no seu oficio e mostrarse sempre como unha persoa bondadosa e disposta a axudar", además de ser un profesional en la tarea que hacer llegar el correo a su destino en el menor tiempo posible, "sempre con boas palabras" y dando muchas facilidades, destacan sus vecinos.

Fuera ya de la rutina, Luis Bande recuerda cómo le empezó esa ilusión por ser el intermediario de los mensajes de la gente en una época en la que los móviles con internet no eran ni un proyecto.

"Na miña casa houbo tres xeracións de carteiros. O primeiro foi meu avó, colleulle o testemuño meu pai, e eu seguín con esa tradición. Os comezos foron de pequeno vendo como o señor Domingo viña repartir as cartas a cabalo. Despois foi o seu fillo, Antonio, xa en bicicleta, tralo que houbo un cambio, e meu pai tivo que ir á Pobra a polo correo", cuenta sobre cómo empezó a ver el mundo laboral en el que acabaría entrando más tarde.

Recuerda muy bien como fueron esos primeros pasos. "O xefe provincial díxolle a meu pai que se se quería xubilar antes de tempo podía meterme a min interino, e así foi como entrei eu, no 80. Botei así un ano e despois presenteime a un exame, colléronme como fixo, e ata o día de hoxe", siendo de esta forma como se aseguró el puesto en Correos, tal y como relata.

"Eu empecei traballando catro horas diarias repartindo as cartas na Pobra de San Xiao e en Muro, que é de onde son. Despois foronme aumentando as horas paulatinamente, a catro e media, dándome tamén o campo da feira. e anos despois xa me deron a xornada completa", expone, acordándose de su evolución tras conseguir ser fijo en la empresa.

Guarda además cariño de los lugares en los que repartió el correo durante sus 42 años laborales, "sendo maiormente no concello do Páramo e sobre todo no de Láncara, aproveitando os cambios de persoal para estar nestes sitios".

Una de las cosas que más impactaron en su vida como cartero "foi a gran cambio de antes a agora, xa que hai anos a carta familiar era moi común e empregábaa todo o mundo, e había moitas máis. Co paso do tempo e coa chegada dos móbiles e das novas tecnoloxías, a carta familiar foise perdendo, sobre todo de cinco anos cara ao presente". Ahora lo que más hay es "prensa y carta certificada".

Contemplando el futuro de la profesión, Luis Bande apunta que "a paquetaría é o que a vai manter a frote e o que vai marcar os próximos anos. Hai moitos envíos de compras por internet e de outras operacións, e é algo que se está estendendo, tanto en Correos como nas empresas privadas".

Ya retirado, reconoce que "si me ofreceran a xubilación antes teríaa collido, pero boto de menos o ver e falar coa xente todos os días, que fai que ser carteiro sexa o mellor traballo do mundo". El lancarés también tiene muchas anécdotas de sus años en la profesión, como "persecucións de cans para intentarme roer, marcas de mordeduras no coche ou xente que me viña abrir a porta en bata ou con peores pintas incluso", repasa riéndose al acordarse de sus múltiples vivencias.

Homenaje

La trayectoria de Luis Bande como cartero hizo que todos sus vecinos de Muro le hicieran un homenaje muy sentido para agradecerle sus servicios durante estos 42 años y demostrarle todo el cariño que le tienen en la parroquia, una acción que "me emocionou moitísimo". "Eu non me esperaba nada, foi de sorpresa, e estou profundamente agradecido por iso".

Eva y Ángeles, dos vecinas y principales organizadoras de este acto, a las que Bande quiere "como se foran as miñas fillas", no dudaron ni un segundo en que su amigo se merecía esto tras su retiro, y se pusieron manos a la obra. "Fomos casa por casa pedindo como se fora para unha festa e rogándolle aos veciños que non dixeran nada. Mostráronse todos moi dispostos e aceptaron encantados", explican.

Así, organizaron una comida vecinal, en la que agasajaron al cartero con varios regalos, como una taza, un cojín, una placa conmemorativa y un vale para un viaje con su mujer. Este tendrá como destino Tenerife, donde el lancarés podrá descansar unos días después de su larga trayectoria.