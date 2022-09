Toda una vida en clave de sol

Ser el primero siempre es motivo de recuerdo y reconocimiento. Pero hay casos en los que el hecho de hacer algo que nadie había hecho antes te pone en la memoria de todo un pueblo. Este es el caso de Jesús Reboredo, el primer profesor de gaita de la asociación Meigas e Trasgos y un emblema de la música en Sarria, una pasión a la que dedicó cuerpo y alma toda su vida.

Y es que, como recuerda con gran alegría su nieto, también Jesús de nombre, Reboredo "sempre desfrutou e tivo gusto pola música, a pesar de non haber antecedentes na familia antes ca el". "Xa de pequeno conseguiu aforrar uns cartiños e mercou un punteiro, que gardaba no oco dunha árbore onde el ía cas vacas, tocando cancións de orella mentres coidaba delas", rememora con emoción.

Después, prosigue su nieto Jesús, "matriculouse na banda municipal de Lugo e xa estudou solfeo, vento e gaita, pasando a ser integrante da banda municipal como saxofón e do grupo de gaitas. Ao obter esa formación, fundou a banda de música de Piugos e fixo unha orquestra, chamada Iberia, e posteriormente outra, Nova Lira, e así ata a súa xubilación", explica Jesús Reboredo sobre la trayectoria profesional de su abuelo en la música.

Uno de los grandes motivos por los que también es recordado, es por haber sido el primer profesor de gaitas de la asociación Meigas e Trasgos, donde empezó "polo seu gusto por ensinar". "Era moi amigo de Paulino, o lutier que facía as gaitas e as zanfonas na Deputación, e dende aí, primeiro no colexio de Antón de Marcos, dando todos os días unha hora de clases de gaita, e despois, nos 70, a través dunha coñecida, Mabel, comezou a ir a Sarria todos os sábados a dar clases tamén", señala.

La iniciativa surgió de la fundadora de Meigas, Carmela González, quien "contactou con meu avó porque lles querían ensinar a tocar a gaita aos rapaces na asociación, chegando así ao acordo de que fora el o que formara aos alumnos". Así surgió la llegada de Reboredo a Sarria para impartir clases de música tradicional.

Sobre sus recuerdos con su abuelo, Jesús cuenta que "a min intentáronme levar por outros camiños que non foran a música, estudando. Pero teño recordos de cando me ensinaba algunha canción coa gaita. Non teño categoría para tocar ante o público, pero algo ensinoume. Somos unha familia moi de música, teño tíos que tocaban o acordeón, que escribían...".

Su propio libro

En el homenaje que le hicieron a Reboredo, su familia presentó un libro de partituras que hicieron "recompilando todas as cancións que meu avó escribiu e lle deixou ao meu pai, e que el nos deixou a nós".

Un libro recopila varios temas de Reboredo, entre los que figuran siete dedicados a Sarria, como Festa do Chanto

"O libro non se publicou como tal, fixemos unhas doce tiradas para repartir entre a familia e ter así un recordo del e da súa paixón pola música", explica sobre la finalidad de una publicación con mucho sentimiento y con mucha historia detrás. De él destaca "sete traballos dedicados a Sarria". "Hai un pasodobre chamado Festa do Chanto, que está adicado tanto a Sarria como a Meigas", dice.

Sobre el homenaje a su abuelo, subraya "o profundo agradecemento e a satisfacción de que se recoñeza así a súa figura".