Tocados con estilo propio

HACE AÑOS la joven sarriana Lucía Mato López tenía un evento y elaboró un tocado para lucir ella misma. No se imaginó que ese sería el arranque de Toquetería, proyecto con el que cumple los sueños de las novias creando unos tocados únicos para que deslumbren en su gran día, pero también acompaña a invitadas en sus fiestas o a niñas en su primera comunión. Hoy sus creaciones artesanales se pueden adquirir en varios puntos de España.

Con piedras, abalorios, cristal, metal, madera, cerámica, flores, pinturas, alambres, plumas o telas da vida a sus trabajos esta bióloga y doctorada en Biotecnología. Una formación que parece muy alejada del mundo de los tocados, pero no es así. Sus estudios le sirvieron para preparar unas piezas transparentes efecto cristal, "que ninguén fai en España" y guarda celosamente el secreto de la fórmula que utiliza. Con ella elabora flores, hojas o cualquier cosa que se le pueda ocurrir, que sirven para horquillas o pendientes. Es lo que más le piden y llevó, por ejemplo, una actriz invitada a los premios Mestre Mateo.

Lucía Mato, con algunas de las piezas que crea. EP

Las principales creaciones de Lucía Mato son los tocados metálicos para novia. Confeccionarlos es como realizar "un puzle", pues pueden estar formados por hasta "1.000 ou 2.000 pezas". Unir todas ellas son horas y horas de trabajo y "moitas noites en vela".

Por ello, deben encargarlos con mucho tiempo de antelación. "O ideal son nove ou doce meses», apunta. Se trata de un proceso largo desde que le contacta la novia y conoce sus gustos hasta que ya une las piezas, después de proponerle el modelo totalmente personalizado. "A tiara ten que representar á noiva, é como é ela, ten que ser moi dela", afirma.

Un largo proceso

Para hacer posible esto la sarriana pide, primero, que las clientas hagan un barrido de imágenes de sus trabajos para conocer lo que les gusta y lo que no y que le manden las fotografías del vestido y los zapatos. A partir de ahí les plantea unos modelos y miran el peinado. "Vaise así construíndo todo", cuenta. Una vez decidido el modelo propone las piezas en plano, sin soldar, y, cuando recibe el aprobado de la clienta, ya las engarza. Según señala, hay personas "que teñen súper claro o que queren e outras piden asesoramento, o ideal é chegar a un punto intermedio entre eu e a clienta".

La artesana destaca que lo especial de cada tocado es que es personal. "Eu non penso, pensan as clientas, eu só plasmo o que elas me din. A xente pregúntame de onde saco tantas ideas. Eu non penso, vivo das ideas das clientas", afirma la joven.

Una tiara de novia. EP

Para aquellas que no hayan encargado su tiara, Toquetería tiene algunas disponibles en su página web que las novias pueden recibir "en 24 horas" en sus hogares. Unas y otras son "únicas", ya que la artesana no repite ningún modelo. "Na web só hai un produto de cada, excepto que sexa algo moi básico, como unha horquilla cunha perla", aclara.

Para novias también personaliza zapatillas Converse, sombreros cowboy o gafas con las mismas piezas que las tiaras y que se emplean en la "parte festa" de la boda. Además, la artesana elabora desde pamelas y tocados hasta bolsos para invitada, así como diademas para primera comunión o joyas. Para los hombres cuenta con pajaritas y corbatas.

Lucía Mato comenzó vendiendo sus creaciones de la mano del comercio sarriano Duet Moda, su principal punto de venta después de su página web. "Leveilles alí un par de tocados, gustaron moito e a raíz diso pedíronme máis", rememora la bióloga.

Puntos de venta

Sus piezas también están disponibles en otras tiendas o peluquerías de toda Galicia. Se pueden encontrar en Lugo (Código), Vilalba (Peluquería Celia), Monterroso (By Marta Moure Peluquería), Foz (María Blanco Estilistas), Ferrol (María Barcia), A Coruña (Estilista Iria CM), Pontevedra (diseñadora Mara) y Vigo (Calzados Greta&Él). Toquetería no solo está presente en la comunidad gallega, sus creaciones se pueden adquirir, además, en negocios de Alicante, Sevilla, Málaga y Tenerife.

Y desde hace un año también vende online. "Non tiña idea de montar unha tenda", afirma, pero "fóiseme das mans" después de hacer los primeros tocados. Siguió porque le gustaba y "a modo de desconectar", indica Lucía Mato, quien no solo elabora las piezas, sino que también publica en la página web y las redes sociales. Estas son, dice, "case as que máis traballo dan".

Para crear contenido para ellas realiza colaboraciones. "Intentamos xuntarnos provedores de distintos puntos para facer as sesións de fotos e a partir de aí elaborar contido", apunta. De esta forma da a conocer su trabajo y ofrece ideas a invitadas y futuras novias, que pueden hacer realidad el tocado de sus sueños de la mano de esta artesana sarriana.

Una colección con la cantante Lucía Pérez

Toquetería sacó recientemente una colección con Lucía Pérez, con la que la cantante de O Incio quiere recordar a sus abuelas y su tierra. Entre las piezas se encuentran un collar, un anillo, unos pendientes o unas gafas.



Colores

Fueron elaboradas en piedras con unos colores que tienen algún significado para Lucía Pérez, como el morado (en representación de la mujer), fucsia (por su actuación en el festival de Eurovisión), naranja (por la tierra) y blanco (como símbolo de la pureza y lo verdadero).