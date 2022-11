Toca busca cobertura

Los vecinos de Toca, en la parroquia de Renche (Samos), tienen que hacer "malabares" para buscar cobertura si quieren realizar una llamada desde sus móviles. El núcleo es un ejemplo de un problema que sufren también otras localidades y que lleva a sus residentes, según denuncian, a perder citas médicas o a tener dificultades en sus granjas.

Toca cuenta con seis viviendas y, a pesar de su pequeño tamaño, tiene "moita vida", dicen los vecinos, porque hay una empresa de miel y cinco explotaciones ganaderas (cuatro de vacuno y una quinta con unas 300 ovejas y cabras). Su día a día se ve dificultado al no disponer de cobertura de teléfonos móviles, un elemento indispensable en la actualidad. No solo son problemas para hacer y recibir llamadas, también para realizar trámites por internet.

Los vecinos aseguran que en el núcleo no tienen cobertura. "Nas casas non recibes chamadas", por lo que hacen "malabares e nin con esas a consegues", explican tres residentes, Benjamín, Teresa y José Luis. "Ao mellor estás falando nun lugar sen moverte e córtase, polo que tes que volver buscar sinal. Vas polo monte e tes cobertura, e é triste que non a teñas na casa", cuentan los vecinos, quienes se quejan de que están "pagando sen ter un servizo".

Reclamaciones

Aseguran que reclamaron en varias ocasiones, sin éxito. Consideran que con instalar un repetidor sería suficiente, el cual podría dar, además, servicio a otros núcleos. A causa de la problemática disponen de teléfonos fijos, pero "tampouco vai ben, porque a veces córtase".

Uno de los asuntos que les preocupa son las citas médicas. Es el caso de Benjamín, quien afirma que perdió una biopsia por causa de una enfermedad. "Ao mellor por non ter cobertura de teléfono non me operaron un ano antes", opina. El Hula le envió una carta "ante a imposibilidade" de contactar con él por teléfono pidiéndole que se comunicara con el hospital para actualizar sus datos y darle una próxima cita.

Con la pandemia muchas consultas médicas pasaron a ser telefónicas, por lo que "estás toda a mañá pendente do móbil e de que teña cobertura", afirma Teresa.

Los problemas de señal también afectan a las granjas, donde muchos trámites son por internet, como dar altas y bajas de animales, algo "complicado" en Toca. Tampoco pueden instalar dispositivos como cámaras para controlar a sus vacas, por la falta de cobertura, cuenta José Luis.

Este vecino trabaja, además, en la lucha contra incendios forestales. "Todos os chamamentos son telemáticos ou por teléfono, se non colles pasa ao seguinte. Podes perder unha praza", lamenta.

Otros dos residentes trabajan en este mismo sector, el primero en Sarria y el segundo en O Courel. "Non podo virme para a casa porque non poden localizarme, teño que estar alí ata que pasa a miña quenda", afirma uno de ellos.

Situación parecida vive el hijo de Teresa, quien "tivo que alquilar un piso en Lugo porque fai gardas e pérdeas se non pode ser localizado", cuenta su madre.

Realizar cursos por internet o teletrabajar son también acciones complicadas en Toca, apuntan los vecinos, quienes afirman que están "mantendo o rural e ninguén che axuda a que sigas. Vivimos na Galicia profunda".