El tiempo entre lecturas

Roberto Campos trabajaba en Vigo hasta que hace unos tres años decidió dar un cambio de rumbo a su vida y se trasladó al concello de O Incio, donde compró una casa en Trascastro. Interesado desde siempre por la cultura y el deporte, en esta pequeña localidad encontró entre sus vecinos el caldo de cultivo perfecto para dar rienda suelta a estas pasiones.

Según cuenta, hace ya mucho tiempo que rondaba en su cabeza la idea de crear un club de lectura, una "semente" que halló en Trascastro terreno abonado. Con su carácter "dicharachero" no dudó en llevar su propuessta a una reunión de la asociación As Xeitosas. Comenzaron cuatro vecinos y en cuestión de días ya suman doce. "E aumentando", dice.

Semanas atrás celebraron una especie de "ensaio" del club de lectura en el que compartieron opiniones sobre el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel, pero la inauguración oficial fue el pasado día 15, en el local social de Trascastro, conocido como A Casilla y del que se encarga Roberto Campos, quien también es el nuevo presidente de la asociación Os Legoeiros (en alusión a las personas que se ocupaban del cuidado de las carreteras y caminos públicos) y de la comisión de fiestas.

Una docena de vecinos acudieron a esa primera reunión, desde jóvenes de 20 años hasta mayores, en su gran mayoría mujeres. Cada uno de ellos expuso sus gustos literarios y, por consenso, decidieron llamarse Os Alfabetos, reunirse una vez al mes y elegir como primera lectura -no podía ser de otro modo- la obra Terra Brava, de Ánxel Fole, donde O Incio tiene gran protagonismo.

Y es que, según explica Roberto, uno de los objetivos del club de lectura es conocer más a fondo su entorno inmediato, de ahí que también se propongan realizar rutas y "facer algo útil" por la naturaleza organizando jornadas de limpieza de basura en caminos.

Al no haber servicio bibliotecario en el concello, los miembros de Os Alfabetos solicitarán préstamos de libros en otros centros, comprarán ellos mismos los ejemplares o se darán prisa en leerlos para poder dejárselos a otros vecinos. Todas las opciones son válidas para sacar adelante este club de lectura rural, que nace con mucha ilusión y cuyas ventajas son múltiples.

Múltiples ventajas

"A min preocúpame moito o tema das demencias e sei que ler vai ser moi útil para as neuronas e tamén para a estabilidade emocional", afirma el promotor. Pero no solo eso. A la estimulación cognitiva se unen otros beneficios como la interacción social y la apertura de miras, "saír un pouco do teu punto de vista e non crer que a túa opinión é a única acertada".

Ampliar el abanico de intereses, "relacionarte con xente que che pode aportar outras ideas" y crear comunidad son otros de los alicientes de este club. "Implica que te preocupes por como están os demais, por como lles vai. Iso creo que é un pouco o que nos falta nas cidades, que nos illamos en bloques e non sabemos se lle pasa algo ao do lado. Desta maneira interaccionas máis", reflexiona.

Para Roberto tan importante es "coidar da mente lendo un libro" como "ter o corpo san". Por eso este deportista proyecta organizar cursos de baile o ejercicios para mantener la masa muscular, así como llenar de actividad cultural A Casilla. Son muchas las ideas que bullen en la cabeza de este vecino quien, junto a otros residentes en Trascastro, acude también a clases de yoga, zumba e inglés.

Esta parroquia, donde se creó una aldea modelo y donde una pareja construye dos apartamentos turísticos, es ejemplo de dinamismo rural gracias a unos vecinos que muestran que los sitios pequeños tienen mucho que aportar.



O Incio, incluido en un proyecto de biblioteca móvil

El concello de O Incio es uno de los diez municipios lucenses en los que la Consellería de Cultura implantará este año el proyecto piloto de biblioteca móvil, que llegará también en la comarca a los ayuntamientos de Samos y Triacastela.

De este modo, una furgoneta recalará dos día al mes en O Incio, uno de ellos en la capitalidad y el otro en ruta por algunas parroquias. Llevará 500 títulos de libros, películas, música, revistas y juegos. Expedirá carnés y ofrecerá préstamo y devolución, entre otros servicios.