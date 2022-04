Terrenos de la feria de Sarria siguen a nombre del Estado 50 años después

Unos terrenos en el campo de la feria de Sarria se encuentran a nombre del Estado en el registro de la propiedad desde hace cerca de medio siglo. El Concello los había cedido en los años 70 al Gobierno central para la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil. El proyecto no salió adelante en este lugar, pero la titularidad de las parcelas nunca se cambió.

Los terrenos pertenecen al campo de la feria y son en la zona de la nave del mercado ganadero, limitando con la parcela de la Torre da Fortaleza. La delegación provincial de Economía y Hacienda comunicó al Concello que figuran a nombre del Estado en el registro de la propiedad desde 1975, aunque no en el inventario general de bienes y derechos de la Administración central. Por ello, la junta de gobierno local acordó esta semana proceder al cambio en el registro.

La cesión de los terrenos se remonta a entre finales de los años 60 y principios de los 70. En aquel momento el Ministerio de Gobernación solicitó al Ayuntamiento una parcela con una superficie de entre 1.200 y 1.500 metros cuadrados para la construcción de la casa cuartel de la Benemérita.

Inicialmente el gobierno local había decidido ceder una propiedad en el barrio de As Insuas, que no fue aceptada. Por ello, la administración central solicitó otros terrenos y el Concello acordó entonces entregarle unos en el campo de la feria. Sin embargo, el proyecto no salió adelante y nunca se construyó la casa cuartel, de ahí que el Ayuntamiento solicitara su reversión. Unos trámites que acordó ya iniciar en una junta de gobierno en octubre de 2009.

otros casos. No es la primera vez que en Sarria se viven situaciones similares con respecto a propiedades municipales. Ocurrió otro tanto con la antigua prisión comarcal, que figuraba a nombre del Estado, situación que trascendió también en 2009.

En aquel momento los ayuntamientos de la comarca aprobaron en sus respectivos plenos solicitar la desafectación de los terrenos y del inmueble. Sin embargo, en 2017 volvió a saltar a la palestra el asunto después de que el Gobierno central enviara un escrito al Concello sarriano indicándole que el edificio constaba como de su propiedad y para que procediera a solicitar la reversión, si así lo deseaba. El Concello llevó a pleno en septiembre de ese año la petición de la devolución, aprobada por unanimidad.

Tanto la antigua prisión comarcal como el campo de la feria fueron utilizados por la administración municipal, que también ejecutó obras en los bienes a pesar de no tener la titularidad.

Otro caso muy parecido se conoció hace pocos meses y afectó al Muíño do Toleiro, que fue de propiedad privada hasta 2007. Ese año un vecino, Pablo López Barrera, vendió el conjunto al Xacobeo, si bien no fue cambiado el titular de la concesión del caudal de agua de la construcción.

Por esta razón fue el sarriano el que se encargó el pasado enero de limpiar el canal del molino con la retirada de maleza, basura y sedimentos que se fueron acumulando durante años. Este vecino también costeará el arreglo de la presa, que se prevé ejecutar en los meses de verano.