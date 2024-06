Las terrazas de Sarria se ponen en orden

El Concello de Sarria ya tiene en vigor desde el día 1 la nueva ordenanza de las terrazas, con la que la mayoría de los hosteleros consultados se muestran a favor, aunque algunos cuestionan el coste que les puede suponer.

Los empresarios con terrazas ya montadas tenían hasta el 31 del pasado mes para solicitar el permiso, lo que hicieron la mayoría, según calcula el Ayuntamiento. Desde la administración local se encuentran revisando toda la documentación y prevén comenzar la próxima semana con las inspecciones para comprobar que todas se adaptan a la normativa, sobre la que todavía existe mucho desconocimiento entre los hosteleros.

Una de las novedades con respecto a anteriores ordenanzas es que se regulan las terrazas instaladas en zonas de estacionamiento de vehículos, las cuales surgieron a raíz de la pandemia de coronavirus. En este caso se encuentra, por ejemplo, la hostelera Juana Rosado, de la cafetería El Abuelo, ubicada en la Rúa da Liberdade.

La empresaria asegura que si se eliminaran estas terrazas tendría que cerrar. "Todos los peregrinos quiere tomar fuera", afirma. Se muestra de acuerdo con que se regulen porque "no puedes hacer todo sin ley", aunque reclama que la norma sea "para todos".

Uso de las zonas de aparcamiento

Sí se queja del coste que les supondrán las terrazas, por las que los hosteleros no pagaban desde 2020. Calcula que serán "casi 1.000 euros", a lo que tiene que sumar otros "300" que le cobró un arquitecto por "medirla" y preparar la solicitud del permiso. "Tuve que pagar esos 300 euros sin saber si me la van a dejar. Tengo que trabajar mucho para ganar ese dinero", señala.

También cuenta con mesas en la zona de aparcamiento el establecimiento de Isaías Castañeda, del bar Flavia. Resignado asegura que "hay que acatar las normas", pero ve una "exageración" la tasa y cobrar más por la terraza en estacionamiento. Según explica, en los bares de otras localidades cobran un recargo en los precios por servir en la terraza, pero en Sarria no. "La hostelería es muy cambiante, depende cómo vaya el mes te compensa o no tenerla", apunta este empresario de la Rúa da Liberdade.

En el paseo del Malecón hay también un buen número de terrazas, como la de Ana Arribas, del bar Pan Team. En esta vía considera que no les limita tanto la ordenanza, que obliga a dejar como mínimo un paso de 1,5 metros para los viandantes, al ser una calle peatonal y disponer de mayor espacio. Está de acuerdo con la normativa porque así todas las instalaciones de este tipo se encuentran reguladas, incluido las ubicadas en zona de aparcamiento, por lo que "si pasa algo no habrá ningún problema".

En su caso cree que tendrán que abonar "900 euros y antes no pagábamos nada, pero hay que pagar igual que en otras ciudades", opina la hostelera.

Mobiliario sin publicidad en la Rúa Maior

La nueva norma no permite que el mobiliario tenga publicidad en el casco histórico. En este caso se encuentra un empresario que prefiere no dar su nombre, quien considera que cada uno "hace las cosas como están a su alcance, el mobiliario con publicidad te lo facilita una empresa, pero de esta forma tenemos que pagar".

Él también tiene una terraza en terreno privado, en la que se pregunta cómo le afectará. "Me dirá el Ayuntamiento si tengo que hacer algún cambio", dice este empresario, que asegura que él ya había solicitado el permiso a principios se año y se queja de que tuvo que volver a hacerlo.

En la Rúa Maior se ubica el local de Juan Rivera, de mesón Tapas, quien está de acuerdo con la norma, pero "que todos a cumpran". "Estamos no casco histórico, é normal que teñamos que pedir licenza para todo e que cada un non as poña á súa maneira", valora.

Las terrazas son las preferidas por los peregrinos

Opina igual Luis Pérez, de Casa Manuel, de la Rúa Maior, para quien "cada uno hace lo que le da la gana y no debe ser así". Considera que el casco histórico debe tener terrazas, pues "les encantan a los peregrinos, quieren estar fuera, y nosotros vivimos de ellos".

Para él dejar un paso de un mínimo de 1,5 metros es "correcto, yo dejo tres, pero si hay que pagar mucho dinero a ver si compensa tenerla", concluye.