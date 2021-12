Unha terra de grandes gaiteiros

Dende tempos inmemoriais percorren festas e romarías, dende os primeiros compases das alboradas ata a troula das foliadas, poñendo a banda sonora de Galicia e dos momentos felices de tantos galegos. Non hai evento que se prece que prescinda destes músicos, cuxos sons convidan a bailar na distancia curta e invocan a morriña cando se está lonxe. Son os gaiteiros, figura icónica da cultura tradicional, aos que Sarria renderá unha homenaxe o vindeiro día 18 na sociedade La Unión.

A súa presenza na comarca está documentada dende o ano 1550, data na que Pedro Fernández Penela xa amenizaba as festas de Corpus e San Xoán, todo un precursor dunha arte que ao longo dos séculos daría grandes músicos e construtores de gaitas, cuxa sona traspasou fronteiras.

Segundo os datos recompilados polo investigador Xaime López Arias, Arlindo, do Seminario de Estudos Sarriaos Francisco Vázquez Saco, a aquel Pedro Fernández sucederíanlle Domingos López, Pedro de Buxán, Penela de Viloira (ano 1587), Xoán Rivela, o gaiteiro de Vilarello (Láncara), o Dradas das Encrucilladas (Triacastela), o Marañas de Vilapedre ou o Caxeno de Lóuzara, entre outros.

Algúns deles eran contratados polo Concello de Sarria como gaiteiros fixos ao seu servizo, co correspondente salario. Tal e como explica Arlindo, foi o caso de Xoán Rivela, natural de Santa María de Merza, con que o día 4 de xullo de 1611 se firmou un contrato por catro anos cun soldo anual "de 1.500 maravedíes" para tocar en Corpus, San Xoán e Pascuas.

Entre os gaiteiros destacados da comarca cóntase Eduardo Lence Santar Guitián, quen tamén amosou destreza coa zanfona e como bailador de muiñeiras. Aprendeu a tocar a gaita no 1898 cun punteiro que lle comprara ao Marañas de Vilapedre e coas ensinanzas dos mestres Nabás de Ortoá e do Vizano, quen tamén era un afamado construtor de instrumentos.

A esta mesma faceta adicouse Antonio López Quiroga, das Agrolazas (Láncara), nado no 1876, de quen se di que lle regalou unha gaita ao rei Alfonso XIII.

Como gaiteiro e artesán merece un lugar por méritos propios, xa en tempos máis recentes, Rubén González, fabricante de palletas espalladas por todo o mundo. Aínda que naceu en San Xoán de Randín, na provincia de Ourense, a súa vida transcorreu dende os 19 anos en Castelo de Somoza, no concello do Incio. Comezou a tocar dende moi novo, formou parte dun quinteto en Noceda e, nos anos 70, fundou o grupo Os Agarimos. Durante décadas adicouse tamén a elaborar palletas, oficio que aprendeu en Entrimo e co que acadou un gran recoñemento.

Falecido no 2018 aos 93 anos de idade, un monólito lembra a Rubén González no Incio, onde foi nomeado Fillo Adoptivo.

CUARTETOS. As máis das veces en forma de cuartetos, foron moitos outros os grupos que levaron o seu bo facer por toda a comarca. Arlindo cita, entre outros, Os Yebriñas, integrados por varios membros da familia Yebra, que gozaron "dun recoñecido prestixio" non só nas terras de Sarria senón tamén noutros lugares da provincia.

A Granxa de Barreiros, proxecto pioneiro fundado no 1939 por Antonio Fernández, foi por exemplo o xerme da agrupación coñecida como Argalleiros de Barreiros, dirixidos por Avelino Pousa Antelo e cuxos primeiros instrumentos (dúas gaitas, un tambor e un bombo) saíron das mans de Paulino Pérez, de Barbadelo, quen acabaría sendo unha eminencia como luthier.

Son só algúns nomes de grupos e solistas que trazaron un camiño seguido polas novas xeracións, das que tamén forman parte mulleres como Carme López Fernández, unha das primeiras luguesas en obter o título superior en gaita.

Os gaiteiros que exerceron na comarca entre 1550 e 1930 serán honrados o 18 en La Unión que, segundo o seu presidente, José Quiñoá, pretende así continuar co labor que desenvolve dende hai un século como "aglutinadora" da vida social e cultural da vila.

A esta homenaxe quixeron sumarse o Concello, os Gaiteiros de Goián e as asociacións Meigas e Trasgos e Peleriños, ás que avalan décadas de traballo a prol da música e o baile tradicionais.

Os actos comezarán ás 17.30 horas coa inauguración dun monólito nos xardíns de La Unión, con acompañamento musical. Ás 18.00 horas, Arlindo ofrecerá unha charla sobre a presenza destes músicos na comarca, o que dará paso a novas actuacións. Todos os gaiteiros e gaiteiras que queiran tocar poden contactar nos teléfonos 649.20.84.59 ou 670.42.45.16. Como non podía ser doutro xeito, o día rematará con foliada.

Paulino Pérez, todo un luthier

Paulino Pérez Sánchez, quen foi todo un referente como luthier, naceu en Sarria no ano 1907, aprendeu a tocar a gaita co seu tío Pepe de Nabás e formou parte de grupos como o Sexteto de Vilei.

Xunto con Faustino Santalices e baixo o auspicio de Antonio Fernández, promoveron na Deputación de Lugo un taller de elaboración de instrumentos que botou a andar hai 70 anos e cuxo labor foi vital, entre outros aspectos, na recuperación da zanfona.

Segundo lembra Arlindo, calcúlase que do traballo de Paulino Pérez saíron máis de dúas mil gaitas "dun recoñecido perfeccionismo".