O Terra Brava cumpre 20 anos de vida sendo un "festival do pobo e para o pobo"

O Festival Terra Brava do Incio, o máis veterano de cantos se celebran na comarca de Sarria, cumpriu este sábado vinte anos de vida mantendo as características que o identifican dende os seus inicios. "Este é un festival do pobo e para o pobo. Iso é o máis bonito que ten, xunto co intercambio interxeracional, xa que participa xente dende 5 ata 80 anos", explica a asociación organizadora, que leva o mesmo nome de Terra Brava.

Para este vixésimo aniversario programaron dúas xornadas de actos, que comezaron xa o venres con obradoiros infantís e a música dos Sabugueiros de Trascastro. O día grande foi o sábado, cun xantar popular nunha finca preto do campo de fútbol, no que participaron arredor de 400 persoas. Os músicos locais animaron a sobremesa, na que houbo xogos tradicionais e talleres para nenos e nenas, así como un aberto de billarda para todas as idades.

Os concertos, todos eles gratuítos, sucedéronse ao longo do día. Comezou a banda Louband de Sarria e seguiron Xerezade (do Incio e da Pobra do Brollón), o dúo vigués Fillas de Cassandra a banda do Val Miñor Dakidarría (de ska, reggae, ritmos urbanos e punk-rock), a formación Tandub (que fusiona música tradicional gnawa) e o dj Elías Viera.

"Para nós é especial traer, por exemplo, a Dakidarría, porque é un esforzo grande para un festival que non é de pago e porque cumpren 20 anos como o Terra Brava", sinalan os organizadores, que procuran cada ano "ter representación musical feminina" e abrirse a unha maior variedade de estilos porque "a xente responde".

Todo iso é posible grazas ao esforzo destes veciños e a colaboración doutros colectivos como As Xeitosas. Axuda tamén o Concello e outros organismos como a Deputación, se ben reclaman máis apoio aos festivais de pequeno formato fronte aos grandes de pago.

No recinto houbo tamén zona de acampada, servizo de bar, postos de artesanía e unha carpa de Protección Civil do Incio para velar polo bo desenvolvemento do festival decano da comarca de Sarria.