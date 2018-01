Tensión y falta de acuerdos en la reunión sobre la perrera de Sarria

Decepción y enfado. Así resumían este martes los vecinos de O Mazadoiro su sentir al término de la reunión con el gobierno sobre la futura perrera, cuya construcción está prevista en este barrio, en las proximidades de la residencia de mayores. El encuentro, tenso y sin acuerdos, finalizó antes de lo previsto. Los vecinos optaron por abandonar la sesión al considerar que el gobierno no está abierto al diálogo y tras plantear otras alternativas para construir el refugio animal que fueron descartadas.

"Isto é unha imposición total", criticaron los vecinos, quienes acusaron al Concello de "querer sacar una cosa que está haciendo mucho daño en la Rúa do Porvir y meterla en O Mazadoiro, donde también hace mucho daño".

La alcaldesa, Pilar López, defendió que la parcela de O Mazadoiro es el "único sitio disponible" para esta perrera, que financiará la Diputación. "Tenéis que meteros en la cabeza que esto no es nocivo para los vecinos", les dijo durante el encuentro, en el cual también estuvieron presentes miembros de Huellas de Sarria, asociación que gestionará el refugio.

Además, acudió el concejal de medio ambiente, José Manuel López Torre, quien no intervino, y la arquitecta municipal, que explicó con diapositivas el proyecto de la perrera, prevista en una parcela a 95 metros de la residencia. Por parte de los vecinos, acudieron medio centenar, entre residentes en O Mazadoiro, familiares de los internos en el geriátrico y personas que viven en el barrio de San Lázaro, donde se ubica ahora el refugio municipal.

Los vecinos fueron directos en su posicionamiento y cortaron las explicaciones sobre el proyecto de la perrera. "Para nós está perfecto. Non vimos aquí a debatir este proxecto senón a ubicación da canceira. Tampouco cuestionamos o traballo dos voluntarios de Huellas de Sarria, ao contrario, encumbrámolo", dijeron.

Residentes en O Mazadoiro se mostraron dispuestos a gestionar una cesión de terrenos del monte comunal, alejados de las casas y del geriátrico, para construir allí la perrera. Desde el gobierno descartaron la oferta, indicando que la parcela tenía que ser municipal para poder llevar a cabo el convenio con la Diputación y que la cesión retrasaría el proceso, aunque no concretaron cuánto tiempo.

Los vecinos también acusaron a la regidora de "causar este problema" al no firmar el convenio con la Protectora de Lugo, hecho a raíz del cual el Concello instaló el refugio provisional en la Rúa do Porvir. "Hay vecinos muy enfermos que no pueden dormir por la perrera", denunció una asistente. "¿Acaso los perros tiene un horario para ladrar?", preguntó otra entre los aplausos del público.

La alcaldesa aseguró que la ubicación en O Mazadoiro "no es un capricho". "Estuvimos más de un año buscando posibles parcelas y es el único sitio disponible", argumentó. Reconoció que la situación actual en la Rúa do Porvir es "nocivísima" y que urge cambiarla. "No puedo tener la perrera donde la tengo", añadió, al tiempo que defendió que el cambio para O Mazadoiro no será perjudicial para los vecinos de la zona, que no sufrirán olores ni ruidos, alegó.

Desde Huellas de Sarria, explicaron que los animales están "muy limpios y cuidados". Señalaron también que el objetivo es que sea un refugio comarcal, sustentado por distintos concellos.

Los vecinos de O Mazadoiro criticaron que se celebre una reunión cuando el proyecto ya está aprobado y sin opción de presentar alegaciones. Al no ver predisposición a valorar otra ubicación, optaron por abandonar la sala sin descartar medidas judiciales. Residentes en la Rúa do Porvir les mostraron su "apoio total" en las iniciativas que emprendan y dijeron que el refugio actual fue objeto de dos expedientes sancionadores "ós que non podemos ter acceso".