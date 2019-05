"Teño 95 anos e serei o máis vello que se presenta"

Para la política no hay edad, como lo demuestra el vecino de Samos Antonio López López. A sus 95 años recién cumplidos forma parte de la lista del PP en este ayuntamiento.

"Serei o máis vello que se presenta", afirma el nonagenario "contento" por participar en las elecciones. Concurre a los comicios por "compromiso" y "axudar" a sus compañeros. Lo hace como número nueve de la candidatura que encabeza José Fernández, posición elegida porque "non estou con 95 anos para andar por aí, non podo saír da casa", dice el samonense, quien goza de un aspecto y una salud envidiables.

Este vecino del núcleo de A Furela se dedicó toda una vida al campo y también desde "sempre" es simpatizante, primero, de Alianza Popular y, posteriormente, del PP. Se interesó por la política después de que "un primo carnal" fuera candidato en Madrid por Alianza Popular, por lo que decidió afiliarse al partido.

Su incursión en las elecciones municipales a los 95 años de edad no es su primera vez. Según recuerda, formó parte de la lista de Antonio Arias Hermida, quien fue alcalde de Samos en los 70 por Alianza Popular. Hace "uns 15 anos" también se integró en la que encabezó el que fue regidor de Samos hasta 2007, Carlos Belón.

Considera que antes había "máis interese polas cousas". Ahora, se queja, "hai menos, non hai xente que queira ir nas listas".

Para él "hai moito que facer" en el ayuntamiento de Samos, como "limpar". "Que limpen as devesas, así non habería tantos lumes, hai que meter moita man cos incendios, son un problema en Galicia", opina Antonio López. También cree que debería haber "un capataz para vixiar aos obreiros" municipales porque "non se pode pagar aos empregados e que non traballen".

Esta, afirma, será la última vez que forma parte de una candidatura, aunque "aínda hai que ir en outra", le responde el cabeza de lista del PP samonense.